Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?
Ağustos 2024'ten bu yana Türkiye'de erişim engeli ile gündeme gelen Roblox, oyun dünyasında tartışmaların odağında. BTK'nın aldığı bu karar sonrasında yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. "Roblox yeniden açılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, oyuncuların merakı her geçen gün artıyor. Peki, Roblox tekrar erişime açılacak mı, yoksa yasak kalıcı mı olacak? İşte ayrıntılar...
Türkiye’de çevrimiçi oyuncuların en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Roblox, Ağustos 2024’te erişim engeliyle dikkat çekti. Platformun kapatılması sonrasında kullanıcılar yasakla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Binlerce oyuncu, platformun akıbetine dair araştırmalar yapıyor. Peki, Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...
ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM NEDİR?
Konuya ilişkin geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kendisine Roblox ve Discord açılacak mı sorusuna şu yanıtı vermişti;
"Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.
ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı 7 Ağustos 2024 tarihli karar ile popüler oyun platformu için erişim engeli getirilmişti.
ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.