RoboCop, José Padilha'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Joshua Zetumer, Edward Neumeier ve Michael Miner'ın birlikte yazdığı aksiyon ve bilimkurgu türündeki Amerikan sinema filmi. 1987 yılında vizyona giren RoboCop'un yeni bir versiyonudur.
ROBOCOP KONUSU
Yıl 2029′dur ve çokuluslu şirket OmniCorp, robot teknolojisinin merkezindedir. İnsansız uçakları dünya çapındaki Amerika savaşlarını kazanmaktadır, şimdi ise bu teknolojiyi sivil cepheye getirmek istemektedirler. Alex Murphy sevgi dolu bir koca, baba ve Detroit’de suç ve yolsuzluğu engellemek için elinden geleni yapan iyi bir polistir. Bir görev sırasında ciddi anlamda yaralandıktan sonra, OmniCorp Alex’in hayatını kurtarmak için robotik bilimlerini kullanır. Çok sevdiği şehrin sokaklarına inanılmaz yeni yeteneklerle döner, fakar sıradan bir adamın daha önce asla karşılaşmadığı durumlar ile birlikte…
ROBOCOP OYUNCULARI
Joel Kinnaman - Alex Murphy
Gary Oldman - Dr. Dennett Norton
Michael Keaton - Raymond Sellars
Samuel L. Jackson - Pat Novak
Abbie Cornish -Clara Murphy
Jackie Earle Haley - Rick
Michael K. Williams - Jack Lewis
Jennifer Ehle - Liz Kline
Jay Baruchel - Tom Pope
Aimee Garcia - Jae Kim
John Paul Ruttan - David Murphy
Patrick Garrow - Antoine Vallon
K.C. Collins - Andre Daniels
Marianne Jean-Baptiste - Karen Dean
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