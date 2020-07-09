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Robocop filmi oyuncuları kimler? Robocop filmi konusu nedir?

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Robocop filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Joel Kinnaman ve Gary Oldman gibi oyuncuların yer aldığı Robocop filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Robocop

RoboCop, José Padilha'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Joshua Zetumer, Edward Neumeier ve Michael Miner'ın birlikte yazdığı aksiyon ve bilimkurgu türündeki Amerikan sinema filmi. 1987 yılında vizyona giren RoboCop'un yeni bir versiyonudur.

Peki Robocop filmi oyuncuları kimler? Robocop filmi konusu nedir?

ROBOCOP FİLMİNİN KONUSU

Yıl 2028’dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit’teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar.

OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.

ROBOCOP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Joel Kinnaman – Alex Murphy / RoboCop

Gary Oldman – Dr. Dennett Norton

Michael Keaton – Raymond Sellars

Abbie Cornish – Clara Murphy

Jackie Earle Haley – Rick Mattox

Michael Kenneth Williams – Jack Lewis

Jennifer Ehle – Liz Kline

Jay Baruchel – Tom Pope

Marianne Jean-Baptiste – Chief Karen Dean

Samuel L. Jackson – Pat Novak

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