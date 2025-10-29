Rodin Erdoğan: Oyuncu değil, futbolcu olacağım

Başrollerinde Belçim Bilgin ile Onur Tuna'nın yer aldığı üstlendiği 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galası gerçekleştirildi. Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in 16 yaşındaki oğulları Rodin, annesini bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Belçim Bilgin - Onur Tuna

Gecede duygularını paylaşan Belçim Bilgin; "Oğlumun yanımda olmasından dolayı çok heyecanlıyım. İlk galam gibi hissediyorum" diyerek, mutluluğunu dile getirdi. Rodin Erdoğan ise "İkisi de mükemmel oyuncular. Annemi izlerken çok beğeniyorum, ikisiyle de gurur duyuyorum" sözleriyle hem annesine hem de babasına övgüde bulundu. Kariyer planıyla ilgili sorulara ise "Futbolcu olmayı hedefliyorum. Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah, nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" yanıtını verdi.

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 2006–2018 yılları arasında evlilik yaşadı.

REKLAM

Belçim Bilgin'in "B planında oyunculuk olabilir" sözlerine Rodin Erdoğan; "Anne - baba olarak değil, kendim olarak bir yere ismim olsun istiyorum. Bu yüzden oyunculuk düşünmüyorum" diyerek yanıt verdi.

Belçim Bilgin - Rodin Erdoğan

SHOW TV'de başlayacak olan yeni dizisi 'Bereketli Topraklar' hakkında da konuşan Belçim Bilgin, rolüyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Çok uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Zehra'yı oynarken hiç yüzmediğim sularda yüzdüm. Beni daha önce bilmediğim derinliklere götürdü. Her gün sete büyük bir heyecanla gidiyorum. Zehra, bugüne kadar canlandırdığım hiçbir karaktere benzemiyor. İnsanlar 'iyi olmanın' çabasız bir şey olduğunu düşünüyor ama ben bu çağda iyi olmanın çok zor olduğuna inanıyorum. Bu rol, tam da bu düşüncemle örtüşüyor.