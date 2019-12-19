Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Fox News kurucusu ve CEO'su Roger Ailes, 2016'da kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu iddiası sonucu görevinden istifa etmişti. Roger Ailes skandalına dair perde arkasındaki tüm olayları aydınlatacağı iddiasında bulunan 'Skandal' adlı sinema filmi 20 Aralık'ta gösterime girecek.

'Skandal'da yıldız oyuncular rol aldı.

Nicole Kidman: Televizyon yorumcusu 'Gretchen Carlson'

Charlize Theron: Fox'tan NBC'e geçiş yapan 'Megyn Kelly'

John Lithgow: 'Roger Ailes'

3 kadının, kontrolsüz güç ve istismarla baş ederken, cesaretin nasıl anlık oluştuğunu da gösterecek olan 'Skandal'ı Jay Roach yönetti.

Tarihi skandal neydi?

2016 yazında, 'Fox & Friends' programının vazgeçilmez sunucularından olan Gretchen Carlson işten kovulmasının ardından Fox Haber'in kurucusu Roger Ailes'a cinsel taciz davası açtı. Öncesinde planladığı şekilde olayların gelişmesinin ardından Carlson'ın hezimete uğramasını beklerken sadece 16 günde Ailes, kurumsal tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. O bile, çok sayıda kadının anlattığı hikâyelerin gücüyle başa çıkamazdı. Bu kişiler arasında Fox News muhabiri Megyn Kelly de vardı. Ama mesele sadece Fox'taki kadınlar değildi. Yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 2017'de, New York Times, Harvey Weinstein aleyhinde yapılan birçok suçlamayı haber yaptı. Bu haberle birlikte, o zamanlar çok küçük çaplı olan #MeToo (Ben de) hareketini, muazzam bir küresel fenomene dönüştürdü.