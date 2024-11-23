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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roland Sallai: Birçok pozisyonda oynadım - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai: Birçok pozisyonda oynadım

        Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, 1-0'lık Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:54
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        "Birçok pozisyonda oynadım"
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "BİRÇOK POZİSYONDA OYNADIM"

        Zor bir maç olduğunu söyleyen Sallai, "Çok zor bir maç oldu, maçtan önce de zor olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. En önemlisi 3 puanı almaktı." dedi.

        Oynadığı pozisyonlar hakkında konuşan Sallai, "Birçok pozisyonda oynadım geldiğimden beri ancak benim için önemli olan takıma neler katabileceğim." sözlerini sarf etti.

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