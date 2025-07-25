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        Haberler Spor Diğer ROLEX Fastnet Yarışı'nda ilk kez Türk takımı yarışacak! - Diğer Haberleri

        ROLEX Fastnet Yarışı'nda ilk kez Türk takımı yarışacak!

        Yüz yıllık ROLEX Fastnet Yarışı'nda ilk kez Türk takımı yarışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 15:34 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:55
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        Fastnet Yarışı'nda ilk kez Türk takımı yarışacak!
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        Tamamı gönüllü Türk yelkencilerden oluşan ekip, TurkishBank’ın destekleriyle dünyanın en zorlu açık deniz yarışlarından birine katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. 26 Temmuz’da başlayacak olan ve İngiltere’den Fransa’ya uzanan bu 695 deniz millik zorlu parkurda, Türk bayrağı ilk kez dalgalanacak.

        TÜRK EKİBİ YARIŞA HAZIR

        TurkishBank F35 Express TUR 818 adlı tekneyle yarışacak ekip, 1 yılı aşkın süredir devam eden hazırlıklarının ardından yarış öncesi son deneme turlarına çıktı. Ekip lideri ve dümenci Yiğit Eroğlu, yarış öncesinde duygularını şu sözlerle paylaştı: “Kvalifikasyon yarışlarının ardından hazırlık sürecimizi kararlılıkla sürdürdük. Yarış öncesi tüm ekip İngiltere’de bir araya geldi. Teknik ve psikolojik hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda deneme turlarındayız. 100 yıllık bir yarışta, ilk kez Türk bayrağını dalgalandıracak olmanın hem gururunu hem de heyecanını yaşıyoruz. Bu sadece bir yarış değil; aynı zamanda gelecek nesillere açılan bir kapı.”

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        HAZIRLIK SÜRECİ VE TEKNİK DETAYLAR

        TurkishBank F35 Express TUR 818 adlı tekneyle yarışacak olan sekiz kişilik ekip, bu yarış için bir yılı aşkın süredir hazırlanıyor. Toplamda 1000 deniz milini aşkın antrenman ve yarış deneyimi tamamlayan takım, Mayıs 2025’te katıldıkları üç farklı offshore yarışla gerekli tüm yeterlilikleri sağladı. Bunlar:

        - Cervantes Trophy – 140 deniz mili

        - De Guingand Bowl – 125 deniz mili

        - Myth of Malham – 300 deniz mili

        Yarışa girecek olan Beneteau First 35 model F35 Express teknesi, yarış öncesinde kapsamlı bir bakım ve yenileme sürecinden geçti. Arma sistemleri yeniden ayarlanırken; elektrik ve mekanik sistemler tamamen elden geçirildi. Salma, direk ve tüm donanımlar titizlikle kontrol edildi. Ayrıca bu yarışa özel olarak fırtına yelkenleri de dikildi.

        OOFSHOR YARIŞI NEDİR?

        Türkiye’de yaygın olan kıyı yarışlarının aksine, offshore yarışlar birkaç gün süren, gece-gündüz kesintisiz devam eden uzun mesafeli deniz etaplarından oluşur. Mürettebat, vardiya sistemiyle çalışmakta; sis, fırtına, karşı akıntı ve düşük görüş gibi zorlu koşullarda radar ve navigasyon sistemleriyle seyir yapmaktadır.

        Bu tür yarışlar yüksek fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Aynı zamanda dünya denizcilik güvenliği protokollerinin gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. Özellikle 1979 yılında yaşanan Fastnet faciası sonrası offshore yarış güvenlik standartları yeniden tanımlanmıştır.

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