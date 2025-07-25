ROLEX Fastnet Yarışı'nda ilk kez Türk takımı yarışacak!

Tamamı gönüllü Türk yelkencilerden oluşan ekip, TurkishBank’ın destekleriyle dünyanın en zorlu açık deniz yarışlarından birine katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. 26 Temmuz’da başlayacak olan ve İngiltere’den Fransa’ya uzanan bu 695 deniz millik zorlu parkurda, Türk bayrağı ilk kez dalgalanacak.

TÜRK EKİBİ YARIŞA HAZIR

TurkishBank F35 Express TUR 818 adlı tekneyle yarışacak ekip, 1 yılı aşkın süredir devam eden hazırlıklarının ardından yarış öncesi son deneme turlarına çıktı. Ekip lideri ve dümenci Yiğit Eroğlu, yarış öncesinde duygularını şu sözlerle paylaştı: “Kvalifikasyon yarışlarının ardından hazırlık sürecimizi kararlılıkla sürdürdük. Yarış öncesi tüm ekip İngiltere’de bir araya geldi. Teknik ve psikolojik hazırlıklarımızı tamamladık. Şu anda deneme turlarındayız. 100 yıllık bir yarışta, ilk kez Türk bayrağını dalgalandıracak olmanın hem gururunu hem de heyecanını yaşıyoruz. Bu sadece bir yarış değil; aynı zamanda gelecek nesillere açılan bir kapı.”

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HAZIRLIK SÜRECİ VE TEKNİK DETAYLAR

TurkishBank F35 Express TUR 818 adlı tekneyle yarışacak olan sekiz kişilik ekip, bu yarış için bir yılı aşkın süredir hazırlanıyor. Toplamda 1000 deniz milini aşkın antrenman ve yarış deneyimi tamamlayan takım, Mayıs 2025’te katıldıkları üç farklı offshore yarışla gerekli tüm yeterlilikleri sağladı. Bunlar: