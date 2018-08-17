Türk sinemasında Gupse Özay, Hollywood'da onlar. 9 ünlü oyuncu canlandırdıkları karakterler için toplam 218 kilo aldı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, rolleri için aşırı kilo alan Hollywood yıldızların kimler olduğunu derledi
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GUPSE ÖZAY
Senarist, oyuncu ve yönetmen olarak Türk sinemasının en kolektif kadın oyuncularından.
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Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Guse Özay, senaryosunu kendisinin yazdığı 'Deliha'da canlandırdığı 'Zeliha' için 23 kilo aldı.
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CHARLIZE THERON
16 Yaşında modelliğe başladı. Bir bankada görevliyle tartışırken güzelliğiyle oyuncu menajeri John Crosby'in dikkatini çekti. 1995'te başladığı oyunculuktaki hedefi Oscar almaktı.
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O büyük hayalini gerçekleştirme fırsatı 2003'te karşısına çıktı. 'Cani' adlı sinema filmi için olabildiğince çirkinleşmesi ve kilo alması gerekiyordu. 'Aileen' karakteri için 20 kilo alan Charlize Theron, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve SAG ödülünü kazandı.
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Charlize Theron'un 'Cani'den 15 yıl sonra yine rolü için kilo olması gerekiyordu.
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2018 yapımı 'Tully'de canlandırdığı 3 çocuklu anne olan 'Marlo' karakteri için bu kez tam tamına 25 kilo aldı.
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RENEE ZELLWEGER
Okuduğu okulun ponpon kızı olan Renee Zellweger, bir yandan garsonluk yapıyor diğer yandan da öğrenimine devam ediyordu. Okuldaki ders kredisini tamamlamak için drama dersleri alması onu hiç aklında olmayan oyunculuğa yönlendirdi.
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Bridget Jones'un Günlüğü'ndeki 'Bridget Jones' karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı. Renee Zellweger, bu başarısının diyetini rolü için 20 kilo alarak ödedi.
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MATT DAMON
Harvard Üniversitesi'nde edebiyat okuyan Matt Damon, 'Jason Bourne' ile büyük başarı yakaladı. Damon, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında iki kez aday gösterilse de Oscar'ı kazanamadı. Aynı zamanda senarist de olan Matt Damon, bu büyük ödüle 1998'de 'Can Dostum' ile 'En İyi Özgün Senaryo' dalında sahip oldu.
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Matt Damon, 2009'da 'İspiyoncu'daki 'Mark Whitacre' karakteri için 14 kilo aldı.
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RUSSEL CROWE
Oyuncu, yönetmen, senarist ve müzisyen... Russel Crowe, 2001'de 'Gladyatör' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı. 'Akıl Oyunları' ile de aynı dalda BAFTA ödülünü.
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Russel Crowe, 2008'deki Leonardo Di Caprio ile başrolünü paylaştığı 'Yalanlar Üstüne'de canlandırdığı 'Ed Hoffman' için 12 kilo aldı.
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ROBERT DE NIRO
Dram, aksiyon, komedi... Her filmiyle kendisine duyulan hayranlığı daha da artıran Robert De Niro, 1965'te ismi bile olmayan bir müşteri rolüyle başladığı sinema kariyerinde 2 kez Oscar kazandı.
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Robert De Niro, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandığı filmlerden biri olan 1980 yapımı 'Kızgın Boğa'daki 'Jake La Motta' için 28 kilo aldı.
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ELIZABETH TAYLOR
Sinemanın menekşe gözlü yıldızı... Rol aldığı film sayısı az olmasına rağmen canlandırdığı karakterle büyük etki yaratan Elizabeth Taylor, 8 kez evlendi.
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Elizabeth Taylor, 1966 yapımı 'Kim Korkar Hain Kurttan'da kameranın karşısına geçtiği 'Martha' karakteri için 15 kilo aldı. Taylor, bu filmiye 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ilk Oscar ödülünü kazandı
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EDWARD NORTON
Yale Üniversitesi'nde astronomi öğrenimi görüp tarih konusunda ihtisas yapsa da tiyatroya olan merakı Edward Norton'a oyunculuğun kapılarını açtı.
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'Er Ryan'ı Kurtarmak'tan teklif almasına rağmen 'Geçmişin Gölgesi'nde rol almayı seçen Edward Norton, 'Derek Vinyard' karakteri için sürekli hamburger yiyerek 18 kilo aldı.
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CHRISTIAN BALE
Steven Spielberg'ün 'Güneş İmparatorluğu'nda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Christian Bale, 2011'de 'Dövüşçü' ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında hem Oscar hem de Altın Küre ödüllerini kazandı.
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Christian Bale, 2005'te 'Batman Başlıyor'daki 'Batman' rolü için 54 kilodan 99 kiloya çıktı. Bale, aldığı 45 kiloyla rolü gereği en fazla şişmanlayan oyuncu oldu.
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SYLVESTER STALLONE
72 yaşında olmasına rağmen aksiyon filmlerinde rol almaya devam eden Sylvester Stallone, bu türün Everest'i.
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Sylvester Stallone, 1997'de bir polis memurunu canlandırdığı 'Güçler Bölgesi'ndeki 'Freddy Heflin' karakteri için günde 7 kez yemek yiyerek 21 kilo aldı.
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