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MATT DAMON

Harvard Üniversitesi'nde edebiyat okuyan Matt Damon, 'Jason Bourne' ile büyük başarı yakaladı. Damon, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında iki kez aday gösterilse de Oscar'ı kazanamadı. Aynı zamanda senarist de olan Matt Damon, bu büyük ödüle 1998'de 'Can Dostum' ile 'En İyi Özgün Senaryo' dalında sahip oldu.