        Rolling Stones solisti Mick Jagger Mısır ziyaretinde turist pozları verdi

        Rolling Stones solisti Mick Jagger Mısır ziyaretinde turist pozları verdi

        Rock müziğin efsanevi yıldızı Mick Jagger, Mısır'a yaptığı turistik ziyarette, her zamanki asi ve sert rock'çı imajından çok uzak görüntüler verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 11:16
        Rock efsanesi turist oldu

        Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger, Mısır piramitlerine yaptığı geziden fotoğrafları sosyal medya paylaştı.

        82 yaşındaki rock yıldızı, ziyaret ettiği her önemli yerin önünde kendi fotoğrafını çektirdi ve birlikte seyahat ettiği grubun geri kalanıyla birlikte hiçbir fotoğraf paylaşmadı.

        Jagger, her turist gibi Mısır'ın ikonik yerlerini, bir pazarı ve Ölüler Dağı'nı ziyaret etti.

        Fotoğraf galerisinde Jagger'ın, üzerinde "Baskı yok, sorun yok" yazan dev bir tabelanın önünde bir sandalyede oturup hediyelik eşyalar aldığı görüldü.

        Jagger'ın turist fotoğraflarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Bir hayranı, "Çölde yürürken Mick Jagger'a rastladığınızı hayal edin" derken; bir başkası, "Sen dünyanın harikalarından birisin" yorumunda bulundu.

        Jagger, grubu Rolling Stones'un, 2026 Avrupa turnesi planlarını iptal etmesiyle birlikte gezmek için bol bol zaman kazandı. Şimdiye kadar hiçbir konser duyurusu yapılmadı. Ancak Avrupa turnesi planladıklarını iddia eden haberler de son zamanlarda gündeme geldi.

        Grup üyelerinden 82 yaşındaki Keith Richards'ın, aylarca sürecek bir turneye çıkmak istemediğini söylediği iddia edildi.

        Rolling Stones'un sözcüsü, "Grup bu yılın başlarında turneye çıkmayı planlıyordu ancak bunu da başaramadı. Hayranları için zor bir durum ama Rolling Stones üyeleri hazır olduklarında tekrar sahneye çıkacaklar" açıklamasını yaptı.

        Mick Jagger, 38 yaşındaki eski balerin Melanie Hamrick ile 2014'ten bu yana birlikte. Çiftin 2016 yılında bir çocuğu oldu. Oğulları Deveraux, Jagger'ın sekizinci çocuğu.

        Mick jagger - Melanie Hamrick
        Mick jagger - Melanie Hamrick

        Rolling Stones yıldızı, model Jerry Hall ile 1977'de ilişkiye başladı ve dört çocukları oldu: Elizabeth ‘Lizzie’ Scarlett Jagger, James Leroy Augustin Jagger, Georgia May Ayeesha Jagger ve Gabriel Luke Beauregard Jagger. Mick Jagger'ın yedinci çocuğu Lucas Maurice Morad Jagger, Jerry Hall ile birlikteyken bir başka model Luciana Gimenez ile yaşadığı yasak aştan dünyaya geldi. Aldatıldığını öğrenen Jerry Hall ile Jagger 1999'da ayrıldı. Jagger 2001 ile 2014'teki ölümüne dek moda tasarımcısı L'Wren Scott ile ilişki yaşadı.

