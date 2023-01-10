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Rolls-Royce 2022'de satış rekoru kırdı

Rolls-Royce geçen yıl dünya genelinde 6.021 araç satışı gerçekleştirerek rekor kırdığını açıkladı. Araçların ortalama satış fiyatı 534 bin dolar olurken Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvö 2023'te büyümeye devam edeceklerini belirtti

Rolls-Royce 2022'de satış rekoru kırdı
HABERTURK.COM

BMW'nin sahibi olduğu lüks araç üreticisi Rolls-Royce 2022'de satış rekoru kırdığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Rolls-Royce geçen yıl dünya genelinde 6.021 araç satışı gerçekleştirdi. 2021 yılında satış adedi 5 bin 586 olarak açıklanmıştı.

Rolss-Royce satışlarının yüzde 35'i Amerika kıtasında gerçekleşirken Çin, firmanın en büyük ikinci pazarı olmaya devam etti.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS DÜŞÜŞÜ

Çin satışlarında koronavirüs önlemleri sebebiyle tek haneli düşüş yaşadıklarını belirten Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös " Ancak diğer pazarlarda yaşanan yükselişler bu düşüşü telafi etti. Tüm modellerimiz için elimizdeki siparişler 2023'ün çoğunu kapsıyor. Siparişlerde herhangi bir yavaşlama görmedik" ifadelerini kullandı.

Elektrikli modelleri Spectre için gelen ön siparişlerin beklentilerini fazlasıyla aştığını belirten Müller-Ötvös 2023'te Rusya'ya satışları durdurmalarına rağmen büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Firma tarafından verilen bilgiye göre 2022'de satılan araçların ortalama satış fiyatı 534 bin dolar (Yaklaşık 10 milyon TL) oldu.

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