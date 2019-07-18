Roma'dan savunmaya transfer

Roma, Atalanta'dan Gianluca Mancini'yi transfer etti!

Anlaşmanın detaylarını da resmi sitesinden açıklayan Roma, 23 yaşındaki İtalyan stoper için kiralık ücreti olarak 2 milyon euro ve sonrasında zorunlu bonservis ücreti 13 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. Bonus olarak 8 milyon euro ve oyuncunun bir sonraki transfer ücretinden doğacak kardan yüzde 10 pay alacak olan Atalanta, geçtiğimiz sezon kiraladığı bir başka İtalyan stoper Marco Varnier'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Gianluca Mancini geçen sezon sürpriz bir performans ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Atalanta'da, 35 maça çıktı ve 6 gol, 1 asist ile oynadı.