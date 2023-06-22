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Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

Roma İmparatorluğu, modern dünyaya birçok eser bıraktı. Bu eserlerin birçoğunun hâlâ iyi durumda olması araştırmacıları şaşırtıyor çünkü yapılar, döneme göre fazlasıyla güçlü inşa edilmiş. Konu hakkında yapılan çalışmalar, Roma'nın inşaat stratejisini açıklıyor. İşte, detaylar...

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  • Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

    Antik Romalılar, günümüze kadar ulaşan birçok yapı inşa etti. Bu yapılar, tüm koşullara rağmen orijinalliğini bozmadan modern dünyanın bir parçası haline geldi. Peki, bu nasıl oldu? 
  • Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

    Antik Romalılar, kalıntıları iki bin yıldır ayakta kalan geniş yol ağları, su kemerleri, limanlar ve devasa binalar inşa eden mühendislik ustalarıydı. Bu yapıların çoğu betonla inşa edildi. 
  • Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

    Massachusetts Institu of Technology (MIT), Harvard Üniversitesi, İtalya ve İsviçre'deki laboratuvarlardan bir araştırmacı ekip bu yapıların sağlamlığının, sadece kullanılan malzemeden dolayı değil aynı zamanda inşa stratejisiyle ilgili olduğunu buldu.

    Uzun yıllar boyunca araştırmacılar, eski betonun dayanıklılığının anahtarının tek bir bileşene dayandığını varsaydılar: Napoli Körfezi'ndeki Pozzuoli bölgesinden gelen volkanik küller. 
  • Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

    Bu özel kül türü, inşaatta kullanılmak üzere geniş Roma İmparatorluğu'nun her yerine sevk edildi ve o dönemde mimarlar ve tarihçiler tarafından yapılan hesaplarda beton için önemli bir bileşen olarak tanımlandı. 

    Sadece bu da değildi, aynı zamanda betonda kireç kalıntıları olarak adlandırılan bir madde daha vardı. Yeni çalışma, bu kireç gibi olan küçük taşların betona kendi kendini iyileştirme özelliğini kattığını ileri sürüyor.
  • Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

    Yapılan analizlerden sonra araştırma ekibi, tüm malzemeleri nasıl bir araya getirdiklerini belirledi. Romalılar, sözü geçen kireci ve külü, yüksek sıcaklıklarda su ile karıştırıyordu. 

    Sıcak karıştırma, yapının daha esnek olmasına ve meydana gelen çatlama gibi durumlarda yapının su ile tekrar etkileşime girerek boşlukları doldurabildiğini gösteriyor.
  • Roma İmparatorluğu'ndan kalan eserler nasıl bu kadar dayanıklı olabildi?

    Araştırmacılar bulguyu desteklemek için aynı Romalılar gibi kireç, kül ve suyu, sıcak su ile karıştırararak bir yapı malzemesi elde etti ve bunu kırdı. Yapının üzerine su eklendi ve gerçekten de iki hafta sonra betonun kırılan kısımları kendi kendini iyileştirdi. 

    Kaynak: Massachusetts Institu of Technology 

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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