Bu özel kül türü, inşaatta kullanılmak üzere geniş Roma İmparatorluğu'nun her yerine sevk edildi ve o dönemde mimarlar ve tarihçiler tarafından yapılan hesaplarda beton için önemli bir bileşen olarak tanımlandı.

Sadece bu da değildi, aynı zamanda betonda kireç kalıntıları olarak adlandırılan bir madde daha vardı. Yeni çalışma, bu kireç gibi olan küçük taşların betona kendi kendini iyileştirme özelliğini kattığını ileri sürüyor.