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İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

2. Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından kurulan Unit 731, biyolojik silahlanma ve medikal araştırmalar yapan bir grup doktoru içeriyordu. Savaş stratejisi belirlemek için siviller ve esir düşmüş askerler üzerinde dehşet verici birçok deney yapıldı.

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  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    Unit 731, 2. Dünya Savaşı sırasındaki insan deneylerinin ve biyolojik savaşın dehşetini gözler önüne seren, tarihin karanlık bir bölümüdür. Unit 31, 1930'ların başlarında Japon İmparatorluk Ordusu tarafından kuruldu.

    Kuzeydoğu Çin'de bulunan Harbin'in Pingfang bölgesinde büyük bir gizlilik içinde faaliyet gösteriyordu. Korgeneral Shiro Ishii liderliğindeki birim, öncelikle biyolojik ve kimyasal savaş araştırmaları yapmakla görevlendirildi.

    Çin'de bulunan Unit 731 müzesinde bir canlandırma
  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    Önceleri bulaşıcı hastalıkları incelemeye başlayan ekip daha sonra insan deneylerine yöneldi. Birim, başta Çinli ve Koreli siviller olmak üzere binlerce mahkum ve çeşitli ülkelerden esir alınan askerler üzerinde acımasız deneyler yaptı.

    Fotoğrafta Unit 731 binası görülüyor.
  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    Unit 731'in faaliyetlerinin en tüyler ürpertici yönlerinden biri, canlı deneklerin anestezi olmadan kesilmesi uygulamasıydı. Mahkumlar, hastalıkların, yaraların ve organların alınmasının canlı organizmalar üzerindeki etkilerini incelemek için bir çalışma bölgesiydi bu sebeple hepsi dayanılmaz ameliyatlara tabi tutuldu. 

    Fotoğrafta Unit 731 binası görülüyor.
  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    Birim 731 ayrıca biyolojik silahların geliştirilmesine ve test edilmesine odaklandı. Mahkumlar, bulaşıcı hastalıkların etkilerini incelemek ve onları silah haline getirmenin yollarını bulmak için veba, şarbon ve kolera gibi ölümcül patojenlere maruz bırakıldı. Bu deneyler, düşman kuvvetlerine karşı kullanılabilecek biyolojik silahlar yaratmayı amaçlıyordu.

    Çin'de bulunan Unit 731 müzesinde bir fotoğraf.
  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    Birim 731, canlı kesim ve biyolojik savaş araştırmalarına ek olarak, mahkumları diğer insanlık dışı deney biçimlerine tabi tuttu. Bunlar, donmayı incelemek, basınç odalarının etkilerini test etmek ve çeşitli yollarla hastalıkların bulaşması üzerine deneyler yapmak ve aşırı sıcaklıklara zorla maruz bırakmayı içeriyordu.

    Fotoğrafta Unit 731 binası görülüyor.
  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    2. Dünya Savaşı sona ererken, Unit 731 tarafından işlenen zulüm gün ışığına çıktı. Bununla birlikte, adaletle yüzleşmek yerine, birimin faaliyetlerinde yer alan ekibe, araştırma bulgularını ABD ile paylaşmaları karşılığında dokunulmazlık verildi.

    Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği biyolojik savaş hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarından, bu daha geniş bir jeopolitik stratejinin parçasıydı. 

    Çin'de bulunan Unit 731 müzesinde bir canlandırma.
  • İnsanlar üzerinde korkunç deneyler yapan Japon birliği: Unit 731

    On yıllar boyunca, Unit 731'in vahşeti büyük ölçüde gizlendi. Japon hükümeti, birimin eylemleri için kabul veya özür dilemekten kaçınarak inkar duruşunu sürdürdü.

    1980'lere kadar Japon hükümeti hayatta kalanların, kurbanların ailelerinin ve uluslararası toplulukların işlenen suçları ele alması ve sorumluluk alması yönündeki baskısıyla karşı karşıya kaldı.

    Fotoğrafta Unit 731 binası görülüyor.

    Kaynak: History Of Yesterday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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