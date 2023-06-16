2. Dünya Savaşı sona ererken, Unit 731 tarafından işlenen zulüm gün ışığına çıktı. Bununla birlikte, adaletle yüzleşmek yerine, birimin faaliyetlerinde yer alan ekibe, araştırma bulgularını ABD ile paylaşmaları karşılığında dokunulmazlık verildi.

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği biyolojik savaş hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarından, bu daha geniş bir jeopolitik stratejinin parçasıydı.

Çin'de bulunan Unit 731 müzesinde bir canlandırma.