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Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikâyesi

1964 yılında, hastaneden bir bebek kaçırıldı ve bu, uzun ve karmaşık bir hikayenin doğmasına neden oldu. Paul, en sonunda bulundu ve ailesine teslim edildi ama yine de ortada kocaman bir hata vardı.

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  • Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikayesi

    1964 yılında Dora Fronczak, bir Chicago hastanesinde doğum yaptı. Yenidoğan Paul, hemşire kılığındaki bir kadın tarafından kaçırıldı.

    Hastanede bebeği bulmak için bir kaos başladı. Bu sırada bebeğin babası Chester'e haber verildi. Adam, işini bırakarak hastaneye koştu. Paul Fronczak için yapılan insan avı, Chicago tarihinin en büyüğüydü.  FBI ve Chicago polisi, Paul'ün kaçırıldığı gün 600 evde arama yaptı.

    Fotoğrafta, henüz doğan Paul görülüyor. Kaynak: AP
  • Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikayesi

    Durum kısa sürede medyada yer aldı. Yıkılan anne baba, medya yoluyla bebeğini kaçıranlara seslendi ve onu geri getirmesi için yalvardı.

    Paul'ü bulmak imkânsız görünüyordu. Polisin elindeki tek ipucu kan grubu ve Pau'un kulak şekliydi. Yetkililer, birinin Paul olabileceğini umarak toplamda 10 bin bebeği muayene etti. Ancak testlerin hiçbiri eşleşmedi.

    Ancak Newark, New Jersey'deki polis, eşleşme olabileceğini düşündükleri siyah gözlü terk edilmiş bir çocuk buldu. Tarifi Paul Fronczak'a uyuyor gibiydi ve Dora çocuğu görür görmez onun o olduğunu açıkladı. Aile mutlu bir şekilde bir araya geldi.

    Fotoğrafta Dora Fronczak ve kocası Chester Fronczak görülüyor. Kaynak: AP
  • Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikayesi

    Ancak Paul 10 yaşına geldiğinde, kendisiyle ilgili haberleri buldu. Kupürleri tarayan Paul, "Anne kaçıran kişiden bebeği geri vermesini istiyor" gibi manşetler gördü. Annesi Dora'ya hikâyeyi sormak için koştu. Ancak Dora, Paul'ün aile tarihindeki kayıp bölümü keşfetmesinden memnun değildi. "Evet, kaçırıldın," dedi Dora oğluna. "Seni bulduk, seni seviyoruz ve bilmen gereken tek şey bu."

    Ancak Paul için yeterli değildi. Paul, gazeteleri sakladı. Büyüdükçe konuyla ilgili merakı da arttı. 2008 yılında Paul'un kendisi de baba oldu. Bu, onda daha büyük bir merak uyandırdı; gerçekten anne babasıyla bir akrabalığı var mıydı?

    Fotoğrafta Chester Fronczak görülüyor. Kaynak: AP
  • Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikayesi

    Paul, "Yıllardır ailemle DNA testi yapmak istiyordum," diye itiraf etti. "Mutlu olmadığımdan değil, sadece gerçeği öğrenmek istedim."

    Ama yıllar geçtikçe bunu erteledi. "Bunu yapmamak için her zaman bir sebep bulmuştum - onları incitmek istemedim - ama bir an geldi ki bilmem gerekti."

    2012 yılında Paul eczaneden bir DNA testi aldı. Ebeveynleri istemese de testi yapmayı kabul etti ancak hızlıca karar değiştirdiler ve sonuçları bilmek istemediğini belirttiler. Ancak Paul DNA'ları gönderdi. Paul'un şüpheleri doğruydu; aralarında hiçbir akrabalık bağı yoktu.

    Fotoğrafta Dora Fronczak ve kocası Chester Fronczak görülüyor. Kaynak: AP
  • Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikayesi

    Hikâye bir kez daha ulusal haber haline geldi. Paul'a çok kızan Dora ve Chester, bir yıl boyunca onunla konuşmayı reddettiler. FBI davayı yeniden açtı.

    İki yıl sonra Paul, kendisinin aslında Jack Rosenthal olarak doğduğunu keşfetti. Yalnız bu da değildi; Jill adında bir ikizi vardı ve işin tuhafı Jill de bebekken ortadan kaybolmuştu.

    Paul'un gerçek ailesinin durumu pek iyi değildi; anne alkolikti baba ise bir gaziydi. Paul, BBC'ye verdiği röportajda şunları söyledi: Gerçek ailem gerçekten pek iyi insanlar değildi. Fronczak'larla birlikte olmama izin verdiği ve beni terk ettikleri için minnettarım. Hayatımı kurtardılar.
  • Bebekken kaçırıldı, ailesine teslim edildi ama onlar da gerçek ebeveynleri değildi! İşte Paul'un ilginç hikayesi

    Peki, Dora ve Chester'ın biyolojik bebekleri neredeydi? Gerçek Paul'un, Kevin Baty ismiyle büyüdüğü keşfedildi. Kevin'i büyüten kadın yıllar önce ölmüştü, bu yüzden Kevin Baty'nin bir Chicago hastanesinden küçük bir Michigan kasabasına nasıl gittiğini kimse bilmiyor.

    Aralık 2019'da Dora Fronczak, kayıp oğlu Kevin Baty ile konuştu. Dora, Kevin'in nasıl bir hayat yaşadığını öğrenmek istedi. Anne oğul buluşmak istedi ama Kevin 2020 yılında kanserden öldü.

    Fotoğraf temsilidir

    Kaynak: All Thats Interesting

 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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