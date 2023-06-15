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Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

Beatriz, vücudunun neredeyse tamamını kaplayan bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. Bu durum ona zaman zaman zor anlar yaşatsa da genç kadın en sonunda kendisini olduğu gibi kabul etmeye karar verdi ve ortaya ilham verici bir hikâye çıktı.

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  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Brezilyalı olan Beatriz Pugliese, vücudunun yüzde 80'ini kaplayan eşsiz bir doğum lekesi ile doğdu. 
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Bu kadar büyük bir doğum lekesi çok nadirdir; her 500 bin kişiden birinde bulunur. Her ne kadar bu genç kadını özel kılsa da onun için hayat her zaman kolay değildi. 
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Özellikle çocukluk dönemlerinde zor zamanlar yaşadığını söyleyen Beatriz, diğer çocukların ona maymun dediğini anlatıyor. Genç kadın şu anda kendisiyle mükemmel bir şekilde barışık olsa da bir zamanlar o kadar değildi.
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Bu zamana kadar doğum lekesini sildirmek için birçok işlem yaptırdı ancak 2008 yılında son ameliyatını geçirdikten sonra, daha fazla prosedür uygulamamak ve bunun yerine benzersiz görünümünü tamamen benimsemek için cesur bir karar verdi.
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Beatriz, kendini keşfederken aşkı da buldu. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası sırasında şu anki eşi ile tanıştı. Çift 9 yıldır mutlu bir beraberlik sürdürüyor.
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Beatriz, eşi Fellipe'in doğum lekelerini hiçbir zaman önemsemediğini ve kendisine gerekli desteği sağladığını mutlulukla anlatıyor.
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Beatriz, kulağa her ne kadar klişe gelse de herkesin olduğu halini sevgiyle kucaklaması gerektiğini düşünüyor.
  • Vücudunun yüzde 80'ini kaplayan doğum lekesiyle doğan genç kadın herkese ilham veriyor

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Youtube'dan alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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