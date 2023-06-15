Kırgızistan halkı, kil yemenin sağlıklı olduğunu düşünüyor. Kil yemenin; kansızlığa, demir eksikliğine iyi geldiğini hatta hamile kadınların ihtiyacı olan vitaminleri bu şekilde alabileceğini düşünüyorlar.

Kil yemek belki kulağa mide bulandırıcı gelebilir ama halk, bunu bir atıştırmalık gibi yiyor. Dağdan toplanan killer, bölgesine göre farklı aromalara sahip.