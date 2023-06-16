Köyde, bir annenin vefatının arkasından mirası en büyük kızına kalıyor. Bu Bizans zamanında kalan bir gelenek ve sistem hâlâ bu şekilde korunuyor.

Dünyanın kalanında evlilik halinde kadınların, eşlerinin yanına taşınması daha sık yaşanırken, köyde durum tam tersi. Evlilik olması halinde erkekler, kadınların yanına taşınıyor.

Köy kadınları birbirlerine eşilerinin değil, kendi kızlık soy isimlerini kullanarak hitap ediyor. Köydeki bu anaerkil yapı, bir zamanlar tüm erkeklerin savaş için ayrıldığı dönem mecburi şartlardan dolayı ortaya çıktı ve köyün bir parçası haline geldi.

Kaynak: CNN, RFI