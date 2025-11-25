Roma - Venedik kaç kilometre? Roma - Venedik arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Roma-Venedik güzergahı, sadece bir tatil planı değil, aynı zamanda İtalyan coğrafyasını ve tarihini kuzey-güney ekseninde kat eden bir derstir. Bu seyahat, sizi Lazio'nun yedi tepesinden alıp, Apenin Dağları'nın engebeli arazisinden ve Po Ovası'nın dümdüz uzanan bereketli topraklarından geçirerek Adriyatik kıyısındaki bir lagüne ulaştırır. Bir yanda Sezarların ve Papaların şehri, diğer yanda Doçların ve tüccarların cumhuriyeti... Bu iki tarihi başkenti birbirine bağlayan modern ulaşım ağlarını, özellikle de karayolu ve demiryolu arasındaki büyük rekabeti bu yazıda ele alıyoruz.

ROMA - VENEDİK KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

İtalya'nın başkenti Roma ile Veneto bölgesinin başkenti Venedik arasındaki mesafe, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterse de, karayoluyla yapılan yolculuklar için standart bir değere sahiptir. En yaygın ve en hızlı rota olan, Floransa (Firenze) ve Bologna üzerinden ilerleyen otoyol güzergahı baz alındığında, Roma - Venedik kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 525 kilometredir.

Bu 525 kilometrelik mesafe, İtalya'yı kuzey-güney ekseninde kat eden, ülkenin en önemli ekonomik ve kültürel arterlerinden birini oluşturur. Bu nedenle, Roma - Venedik kaç km planlaması yaparken, 500 kilometrenin üzerinde, orta-uzun mesafeli bir yolculuğa hazırlıklı olmak gerekir. Bu uzunluk, iki şehir arasında bir günde seyahat etmeyi mümkün kılar, ancak aynı zamanda yolculuğun kendisinin de seyahat planının önemli bir parçasını oluşturduğu anlamına gelir.