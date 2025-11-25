Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Roma - Viyana kaç kilometre? Roma - Viyana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Roma - Viyana kaç kilometre? Roma - Viyana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Batı medeniyetinin beşiği, "Ebedi Şehir" Roma'nın tutkulu ve kaotik enerjisinden, Tuna Nehri'nin kıyısındaki imparatorluk zarafetinin ve klasik müziğin başkenti Viyana'ya... Bu yolculuk, sadece bir seyahat değil, Akdeniz'in sıcak ruhundan Orta Avrupa'nın düzenli ve görkemli atmosferine yapılan epik bir geçiştir. Arada ise, bu iki devasa kültürü ayıran ve aynı zamanda birbirine bağlayan, Avrupa'nın çatısı olan heybetli Alpler yer alır. Peki, bu iki imparatorluk başkentini ayıran binlerce kilometrelik mesafe ne kadar ve Alpleri aşarak yapılan bu seyahat ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:03
        Roma - Viyana kaç kilometre?
        Roma-Viyana güzergahı, Avrupa tarihinin en güçlü iki hanedanının, Sezarların ve Habsburgların mirası arasında bir köprü kurar. Bir yanda Kolezyum ve Vatikan'ın temsil ettiği, binlerce yıllık Roma İmparatorluğu'nun ve Katolikliğin merkezi; diğer yanda ise Schönbrunn ve Hofburg Sarayları'nın simgelediği, yüzlerce yıl Avrupa siyasetine yön vermiş Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kalbi... Bu iki şehri birbirine bağlayan rota, Apenin Dağları'nı kuzeye tırmanır, bereketli Po Ovası'nı geçer ve Doğu Alpler'in (Avusturya Alpleri) nefes kesen manzaraları arasından süzülerek Tuna kıyılarına iner. Bu yazıda, bu muazzam güzergahı, en hızlısı olan hava yolundan, bir macera olan karayoluna ve en romantiği olan gece trenine kadar tüm alternatifleriyle ele alıyoruz.

        ROMA - VİYANA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        İtalya'nın başkenti Roma ile Avusturya'nın başkenti Viyana arasında, araya giren devasa Alp Dağları silsilesi ve İtalya'nın tüm kuzey coğrafyası nedeniyle doğrudan bir komşuluk bulunmamaktadır. Bu durum, iki şehir arasındaki mesafeyi oldukça uzun kılar.

        Karayoluyla yapılan yolculuklarda en yaygın kullanılan ve en mantıklı olan güzergah (İtalya'nın doğu kıyısına paralel ilerleyip Avusturya'nın güneyinden giren rota) baz alındığında, Roma - Viyana kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 1.120 kilometredir.

        ROMA - VİYANA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla bu 1.100 kilometreyi aşan yolculuğa çıkmayı planlayanlar için Roma - Viyana arası mesafe ne kadar sorusu, "Avrupa'yı güneyden kuzeye nasıl aşmalı?" sorusuyla aynı anlama gelir. En hızlı ve en yaygın rota, İsviçre veya Batı Avusturya (Brenner Geçidi) yerine, Doğu İtalya ve Doğu Avusturya üzerinden ilerler.

        Yolculuk, Roma'dan A1 (Autostrada del Sole - Güneş Otoyolu) üzerinden kuzeye doğru başlar. Floransa (Firenze) ve Bologna gibi İtalya'nın dev şehirlerini geçtikten sonra, rota doğuya, Adriyatik Denizi'ne doğru yönelir ve A13 ile Padova'ya, oradan da A4 üzerinden Venedik (Mestre) yakınlarına ve Udine'ye kadar ilerler. İtalya'nın kuzeydoğu ucundaki bu nokta, artık Alpler'e tırmanışın başladığı yerdir.

        ROMA - VİYANA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Roma - Viyana ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre bir buçuk saatlik bir uçuştan, 15 saatlik bir yolculuğa kadar dramatik bir şekilde değişmektedir.

        • Uçakla (En Hızlı ve En Mantıklı Yöntem): Bu devasa mesafeyi kat etmenin en akılcı, en hızlı ve çoğu zaman en ekonomik yolu hava yoludur. Roma (FCO - Fiumicino) ile Viyana (VIE - Schwechat) arasında ITA Airways, Austrian Airlines ve Ryanair gibi birçok havayolu şirketinin günde çok sayıda direkt uçuşu bulunmaktadır.Net Uçuş Süresi: Yaklaşık 1 saat 40 dakikadır.
        • Toplam Seyahat Süresi: "Kapıdan kapıya" gerçeğini unutmamak gerekir. Roma merkezden Fiumicino Havalimanı'na (Leonardo Express treniyle 30 dk), uçuştan en az 1.5 saat önce havalimanında olma (güvenlik, check-in), 1 saat 40 dakikalık uçuş ve Viyana Havalimanı'ndan şehir merkezine (CAT veya S-Bahn treniyle 20-30 dk) geçiş eklendiğinde, toplam yolculuk süresi ortalama 4 ila 4 saat 30 dakikayı Bu, diğer tüm seçeneklerden çok daha hızlıdır.
