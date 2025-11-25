Roma - Viyana kaç kilometre? Roma - Viyana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Roma-Viyana güzergahı, Avrupa tarihinin en güçlü iki hanedanının, Sezarların ve Habsburgların mirası arasında bir köprü kurar. Bir yanda Kolezyum ve Vatikan'ın temsil ettiği, binlerce yıllık Roma İmparatorluğu'nun ve Katolikliğin merkezi; diğer yanda ise Schönbrunn ve Hofburg Sarayları'nın simgelediği, yüzlerce yıl Avrupa siyasetine yön vermiş Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kalbi... Bu iki şehri birbirine bağlayan rota, Apenin Dağları'nı kuzeye tırmanır, bereketli Po Ovası'nı geçer ve Doğu Alpler'in (Avusturya Alpleri) nefes kesen manzaraları arasından süzülerek Tuna kıyılarına iner. Bu yazıda, bu muazzam güzergahı, en hızlısı olan hava yolundan, bir macera olan karayoluna ve en romantiği olan gece trenine kadar tüm alternatifleriyle ele alıyoruz.

ROMA - VİYANA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

İtalya'nın başkenti Roma ile Avusturya'nın başkenti Viyana arasında, araya giren devasa Alp Dağları silsilesi ve İtalya'nın tüm kuzey coğrafyası nedeniyle doğrudan bir komşuluk bulunmamaktadır. Bu durum, iki şehir arasındaki mesafeyi oldukça uzun kılar.

Karayoluyla yapılan yolculuklarda en yaygın kullanılan ve en mantıklı olan güzergah (İtalya'nın doğu kıyısına paralel ilerleyip Avusturya'nın güneyinden giren rota) baz alındığında, Roma - Viyana kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 1.120 kilometredir.