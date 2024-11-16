Romanya-Kosova maçında 'Sırbistan' krizi! Kosova sahayı terk etti
UEFA Uluslar C Ligi'nde Romanya ile Kosova arasında oynanan mücadele yarıda kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında tartışma çıkarken, Romanya tribünlerinden yükselen 'Sırbistan' tezahüratları üzerine Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitti.
Romanya ile Kosova arasında oynanan UEFA Uluslar C Ligi maçında olaylar çıktı, mücadele tamamlanamadı.
Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 devam eden maçın son anlarında iki takım oyuncuları tartışma yaşadı.
Futbolcular arasında itiş-kakış yaşanırken, Romanyalı taraftarlar ise "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı. Bu tezahüratların ardından Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitti.
UEFA MAÇI TATİL ETTİ
Hakemler de bir süre sahada bekledikten sonra soyunma odasının yolunu tutarken, UEFA karşılaşmanın tatil edildiğini açıkladı.
Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.