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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Romanya-Kosova maçında 'Sırbistan' krizi! Kosova sahayı terk etti - Futbol Haberleri

        Romanya-Kosova maçında 'Sırbistan' krizi! Kosova sahayı terk etti

        UEFA Uluslar C Ligi'nde Romanya ile Kosova arasında oynanan mücadele yarıda kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında tartışma çıkarken, Romanya tribünlerinden yükselen 'Sırbistan' tezahüratları üzerine Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 01:43 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:43
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        Futbolda 'Sırbistan' krizi! Sahayı terk ettiler
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        Romanya ile Kosova arasında oynanan UEFA Uluslar C Ligi maçında olaylar çıktı, mücadele tamamlanamadı.

        Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 devam eden maçın son anlarında iki takım oyuncuları tartışma yaşadı.

        Futbolcular arasında itiş-kakış yaşanırken, Romanyalı taraftarlar ise "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı. Bu tezahüratların ardından Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitti.

        UEFA MAÇI TATİL ETTİ

        Hakemler de bir süre sahada bekledikten sonra soyunma odasının yolunu tutarken, UEFA karşılaşmanın tatil edildiğini açıkladı.

        Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

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