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        Haberler Bilgi Yaşam Romanya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Romanya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Romanya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Romanya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Avrupa'nın doğusunda yer alan Romanya, güzel manzaraları ve tarihi dokusuyla gözleri üzerinde toplar. Kültürel zenginliği ve tarihi geçmişiyle göze çarpan ülkenin telefon kodu, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi bilgiler de merak konusudur. Peki Romanya telefon kodu ne? İnternet alan adı uzantısı ne? Plaka kodu ne? Merak ettiğiniz tüm detayları yazının devamına bakarak öğrenebilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:49
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        Romanya telefon kodu
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        Görsel güzelliği ve tarihi dokusuyla merak konusu olan Romanya, bu özelliklerinin yanı sıra teknik bilgileriyle de öne çıkar. Örneğin alan adı uzantısı, telefonla ulaşmak istediğinizde kullandığınız telefon kodları, araçların sahip olduğu plaka kodu gibi bilgiler de kullanıcıların merak ettikleri arasındadır. Peki Romanya plaka kodu ne? Detaylar yazının devamında…

        ROMANYA TELEFON KODU

        Romanya telefon kodu dünya genelinde +40 olarak bilinir. Bu kod sayesinde ülkeye yapılan aramalar sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde ülke dışından yapılan aramalar da sorunsuz yapılabilir. Bu nedenle yurt dışından Romanya’daki bir kişinin numarasını aramak için bu telefon kodunu mutlaka kullanmalısınız. Yurt içindeki sabit hat ve mobil hat aramalarında ise farklı şehir içi kodlar kullanılır. Yani bu noktada numara başına +40 kodunu koymanız gerekmez.

        ROMANYA PARA BİRİMİ

        Romanya para birimi de ilgili ülkeye gideceklerin en merak ettiği konuların başındadır. Ülkeye ait para birimi, Rumen Leyi’dir. Bu para biriminin kısaltılması ise RON’dur. Uluslararası işlemlerde yoğun olarak kullanılan RON ülkenin ticari faaliyetlerinde sıkça yer alır. 1 RON 100 ban’a bölünebilir. Sonuç olarak Rumen Leyi, kuruş benzeri küçük birimlere sahip olmasıyla bilinir. Romanya para birimi, madeni para çeşitliliği ve banknot gibi farklı paralarla çeşitlidir ve ülke içindeki alışverişlerde geniş bir alanda kullanım sunar. Bazı temel bilgiler ise şunlardır;

        • Para Birimi Kodu: RON
        • Madeni Paralar: 1, 5, 10, 50 bani
        • Banknotlar: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lei

        ROMANYA PLAKA KODU

        Romanya plaka kodu da merak edilen konular arasındadır. İlgili ülkenin uluslararası alanda tanınan plaka kodu ise “RO” olarak bilinir. Araç plakalarının sol bölümünde yer alan kısaltma ile o aracın Romanya’ya kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz. Uluslararası yollarda arabaların hangi ülkeye menşeili olduğunu anlamak için plaka koduna bakılır. Romanya ülkesine ait plaka kodu ise kayıtlara RO olarak geçmiştir.

        ROMANYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Bu noktada aklınıza “Romanya hangi alan adı uzantısı?” sorusu gelmiş olabilir. İlgili ülkenin internet üzerinde resmi alan uzantısı da vardır. Bu, “.ro” olarak bilinir. Ülkeye ait birçok web sitesinde bu internet uzantısı kullanılır ve böylece Romanya’ya ait bir site olduğu anlaşılır. Söz konusu uzantı, dijital kimlik açısından bakıldığında son derece önemlidir. Kurumsal web sitelerinden kişilere özel bloglara kadar her alanda yaygın olarak kullanılabilir.

        ROMANYA HAKKINDA BİLGİLER

        Romanya, Karadeniz kıyısında yer alan ülkelerden biridir ve deniz ticareti bakımından oldukça gelişmiştir. Ayrıca Romanya, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biridir. Başkenti Bükreş’tir. Drakula efsanesi ve Transilvanya bölgesi ile dünya genelinde bilinirlik kazanan bir ülke hâline gelmiştir. Romanya’da resmi olarak konuşulan dil Rumence’dir. Ancak ülkenin beliri başlı bölgelerinde Almanca ve Macarca gibi diller konuşulur. Romanya ülkesindeki insanların büyük çoğunluğu Hristiyan Ortadoks’tur.

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