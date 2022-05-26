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Romee Strijd ikinci kez anne oluyor

2020'de 'Mint' adını verdiği kızını kucağına alan Hollandalı model Romee Strijd, ikinci kez anne olacağını duyurdu. 12 yıldır aşk yaşadığı Laurens van Leeuwen ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Strijd, "Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı

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  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Victoria's Secret modeli Romee Strijd, 12 yıldır aşk yaşadığı Laurens van Leeuwen ile ilk çocukları Mint'i 2020'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çiftten, müjdeli bir haber daha geldi. 
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    26 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını açıkladı. 
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "SABIRSIZLANIYORUM!"

    Laurens van Leeuwen ve kızı Mint ile objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan Strijd, duygularını "Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum!" sözleriyle ifade etti.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Romee Strijd, ayrıca hayranlarının iki yıl öncesi ve sonrasında kendisinin hamile olduğu ve Laurens van Leeuwen ile çekilen karelerinin karşılaştırıldığı fotoğrafları da paylaştı.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    ÜÇ AY ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

    Öte yandan Laurens van Leeuwen ile yıl dönümlerini kutlamak için geçtiğimiz ocak ayında soluğu İsviçre'de alan Strijd, büyük bir sürprizle karşılaşmıştı.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Sevgilisinden evlilik teklifi alan ve "Evet!" diyen Romee Strijd, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    İri taşlı yüzüğünü de sergilemeyi ihmal etmeyen ünlü modelin fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi görümüştü.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    HAMİLELİK SÜRECİNİ BELGESELE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ

    Romee Strijd, ayrıca kızı Mint'e hamileyken bu süreci fotoğraflardan oluşan bir mini belgesel haline getirmişti.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Model, hamileliğinin farklı dönemlerinde göbeğini açıkta bırakacak şekilde fotoğraf çektirme anlarını belgesele dönüştürmüştü.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    Romee Strijd, karnı burnunda fotoğrafları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    En son hamileliğinin 39'ncu haftasındayken fotoğrafını çektiren Strijd, bebeğini kucağına aldığı anı da yayınlamayı ihmal etmemişti.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "ÇOK BAHTİYAR HİSSEDİYORUM"

    Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren model, "Mint van Leeuwen! Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "ANNE OLAMAMAKTAN KORKUYORDUM"

    Romee Strijd, daha önce, "Yedi yıl boyunca regl görememe sebebiyle, iki yıl önce Polikistik Over tanısı konuldu. Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyorduk. Sonrasında benim Polikistik Over’ımın normal bir sendrom olmadığını anladım." açıklamasını yapmıştı.
  • Romee Strijd ikinci kez anne oluyor: Sabırsızlanıyorum! - Dünyadan Magazin Haberleri

    "BU TEMPO BENDE BU SONUCU YARATTI"

    "Benimki vücudumun uçuş moduyla savaşmasından kaynaklanıyordu. Yani stresle savaşmaktan..." ifadelerini kullanan Strijd, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Herkesin yapısı farklı ama bu kadar tempo bende bu sonucu yarattı. Doğal tedavi yöntemlerini denedim. Doğru egzersizleri yaptım, vücudum için doğal kiloya ulaştım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım. Ayrıca doğal gıda takviyelerini denedim. Akupunktur yaptım ve ülkem Hollanda’yı daha sık ziyaret edip, ailemle vakit geçirdim.

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