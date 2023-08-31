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        Haberler Spor Futbol İtalya Romelu Lukaku Roma'da - Futbol Haberleri

        Romelu Lukaku Roma'da

        Daha önce Manchester United ve Chelsea'da birlikte çalışan Jose Mourinho ile Romelu Lukaku'nun yolları yeniden kesişti. Roma, Belçikalı forveti Chelsea'den 1 yıllığına kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:47 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:47
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        İmza töreninde konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Kulübün ve taraftarların gösterdiği sıcak karşılama beni duygulandırdı. Rakip olarak Olimpiyat Stadı'nın atmosferini soludum, artık buranın bir parçası olduğumu bilmek güzel" dedi.

        Romelu Lukaku, geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçirmişti.

        Belçikalı futbolcu, kariyerinde Everton, West Bromwich ve Anderlecht formaları da giydi.

        Milli takımında 108 maça çıkan Lukaku, 75 kez gol sevinci yaşadı.

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