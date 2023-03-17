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Ronaldo de Assis Moreira...

Bilinen adıyla Ronaldinho...

Dünyaca ünlü Brezilyalı emekli futbolcu Ronaldinho, İstanbul'da...

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre 42 yaşındaki Ronaldinho, İstanbul'a bir reklam çekimi için geldi.

Menajeri ve kalabalık bir gruptan oluşan yardımcılarıyla Paris'ten İstanbul'a gelen Ronaldinho, İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptıktan sonra Beşiktaş'taki oteline geçti.

21 Mart 1980'de Brezilya'nın Porte Algegra şehrinde doğan Ronaldinho, Grêmio'da 47 golle başladığı 17 yıllık kariyeri boyunca aralarında Paris Saint - Germain, Milan ve Barcelona olmak üzere 8 takımda futbol oynadı.

Ronaldinho, 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupayı kazanan Brezilya milli takımında yer almıştı.

17 yılda çıktığı 511 kulüp maçında 205 gol atan Ronaldinho, Brezilya milli takımlarında ise 33'ü A takımda olmak üzere 154 maçta 62 gol kaydetti.

Ronaldinho, aynı zamanda 2 kez FIFA 'Dünyada Yılın Futbolcusu' ve Ballon d'Or ödülünü kazandı.