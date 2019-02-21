UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid konuk ettiği Juventus'u 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
'VAR' MAÇA DAMGA VURDU
Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi. Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı.
Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.
RONALDO'YA ŞOKE EDEN TEPKİ
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Atletico Madrid'de konuk olurken Portekizli yıldız rakip taraftarın hışmına uğradı.
İspanya'da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'in ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız, Metropolitano Stadı'nda hoş karşılanmadı.
Atletico Madrid taraftarı maç boyunca Ronaldo'nun üzerine oynarken yaptıkları tezahüratla Portekizli yıldızı hedef aldı.
İspanyol ekibinin taraftarı "Vergini öde Cristiano" tezahüratında bulundu.
Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasını 2018 yılında kabul etmişti.
İspanyol mahkemesi, 2011-2014 yıllarında toplamda 14 milyon 768 bin 897 avro vergi kaçırdığı tespit edilen Ronlado'ya faiz ve mahkeme giderleriyle beraber 18,8 milyon avro para cezası vermişti.
Portekizli oyuncu, hakkındaki 4 mali suçlamayı ve para cezası ödemeyi kabul ettiği için hapse girmekten kurtulmuştu.
Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.
Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.
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