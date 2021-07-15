Ronaldo gidecek mi?

Transfer sezonu öncesi en çok merak edilen iki isim Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’ydu. İki süperstarın gelecek sezon başka takımların formalarını giyeceği konuşuluyordu.

Lionel Messi, yuvası Barcelona’da kalmaya karar verdi. İspanyol basınına göre; 5 yıllık anlaşma kısa süre içerisinde açıklanacak. Bir diğer yıldız Ronaldo’yla ilgili de flaş bir açıklama geldi.

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, tartışmalara son noktayı koydu: “Ronaldo’nun temsilcilerinden bize ayrılık talebi gelmedi. Tatilini bitirip 25 Temmuz’da takıma katılmasını bekliyoruz.”

2018’de 117 milyon euro karşılığında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.