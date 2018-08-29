Eskişehir'de dün hastane röntgen odasında işlenen cinayetin nedeninin "aldatma şüphesi" olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, 28 yaşındaki S.A., karısı 27 yaşındaki T.A'nın 8 aydır çalıştığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası kantinini işleten patronu 32 yaşındaki Harun Güler'in, Atatürk Bulvarı yakınlarında emanet verdiği motosikletiyle trafik kazası geçirdiğini öğrendi.

S.A, Harun Güler'e yardım etmek ve motosikletini almak için kaza yerine geldi. S.A, olay yerinde düşen ve ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Harun Güler'e ait cep telefonunu buldu.

Harun Güler'in yakınlarına haber vermek için telefonu açan S.A, bu sırada karısı T.A. ile Harun Güler arasındaki mesajlaşmaları gördü. Bunun üzerine 8 yaşındaki çocuğunun annesi olan eşi T.A'yı çalıştığı iş yerinden alan S.A, motosikletle Şeker Mahallesi'ndeki evlerine götürdü.

S.A. ile eşi T.A. arasında cep telefonu mesajları yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. eşini darp etti. S.A'nın mutfaktan aldığı bıçakla üzerine yürüdüğü karısı T.A, 1. kattaki evin camından atlayarak kaçtı.

Evden ayrılan S.A, Harun Güler'in kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Röntgen odasındaki Harun Güler'i vücudunun 9-10 yerinden bıçaklayıp öldüren S.A, durumu fark eden röntgen teknisyeni kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen hastane polisine teslim oldu.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A, adliyeye sevk edildi.

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