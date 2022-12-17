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Rot balans ustası doğadan topladığı değerli taşları iş yerinde sergiliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan rot balans ustası Ümit Ulus, iş yerinde oluşturduğu odada doğadan topladığı değerli taşlarla bunlardan yaptığı süs eşyalarını sergiliyor

Rot balans ustası iş yerinde sergiliyor
AA

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünden 1996'da mezun olan 51 yaşındaki Ulus, 2000 yılına kadar çeşitli kurumlarda kimya mühendisi olarak çalıştı.

Daha sonra ilçeye dönerek Turhal Sanayi Sitesi'nde babasının rot balans atölyesinde çalışmaya başlayan Ulus, atölyesindeki bir odayı 2010 yılında Tokat ve ilçelerinden çıkarılıp süs eşyası yapımında kullanılan taşlara ayırdı.

Zaman zaman doğada bulup işlediği jasper, kalsedon, malahit, azurit, akik gibi yüzlerce taşı "Müze" adını verdiği odada sergileyen Ulus bu taşlara şekil vermek için taş kesme makinesi de tasarladı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER ZİYARET EDİYOR

Bu taşlardan yapılmış 250 civarında süs eşyası da bulunduran Ulus'un odasını zaman zaman ilçedeki okullardan öğrenci ve öğretmenler ziyaret ediyor.

Ulus, ayrıca Mersin Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tokat Halk Eğitim Merkezi, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü için de taş kesme makinesi yaptı.

10 YILDAN FAZLA SÜREDİR TOPLUYOR

Ümit Ulus, 10 yıldan fazla süredir süs eşyası yapılan taşlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu taşlara çocukluğundan bu yana ilgisi bulunduğunu işaret eden Ulus, "Süs taşları ile uğraşmayı, renkli, pırıltılı şeyleri severim. Bölgemizde süs taşlarının varlığını bulunca, onlarla ilgili ekipman da yaptım" dedi.

Süs taşları konusunda Tokat bölgesinin bu kadar zengin olacağını düşünmediğini dile getiren Ulus, "Tokat'ta 20'ye yakın süs taşı çeşidinin olduğu biliniyor. Almus bölgesinden gelen akik, dünyanın en gözde taşlarından bir tanesi" ifadesini kullandı.

5 BİN CİVARINDA ZİYARETÇİSİ OLDU

Oluşturduğu odayı bugüne kadar 5 bin civarında ziyaretçinin gezdiğini anlatan Ulus, "Tokat'ta süs taşlarının olduğu, sosyal medyayla bilinmeye başlandı. Sürekli taşların fotoğraflarını ekliyoruz, dünya agat taşı gruplarında paylaşıyoruz ama bu taşlar istenilen yerde değil. Tokat'ın güzel taşları yurt dışına da gidiyor" diye konuştu.

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