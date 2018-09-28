Rota Virüsü, kış aylarının gelmesiyle birlikte yeniden akıllara geldi. İshale neden olan ve genellikle çocukları olumsuz yönde etkileyen Rota Virüsü özellikle ebevynler tarafından araştırılıyor. Peki; Rota Virüsü nedir? Rota Virüsü tedavisi ve korunma yolları nelerdir? İşte detaylar...

ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

Tüm dünyada en sık ishal nedeni olan bir virüs olan rotavirüs, sindirim sistemini etkiler ve özellikle çocuklarda enfeksiyona yol açar. Hastalar virüsü kendileri hasta olmadan ve hasta olduktan 10-12 gün sonraya kadar yayabildiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ “Tedavide amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymaktır. Bu nedenle bol su verilmeli, anne sütü alıyorsa emzirilmeye devam edilmelidir. Kusmayı engellemek için az ve sık beslenmelidir. Etken virüs olduğu için antibiyotiklerin etkisi yoktur, kullanılmaz” diyor.

Günde 10-20 kez dışkılayabilir

Genellikle virüs alındıktan 2-3 gün sonra ateş ve kusma ile hastalık başlar. Sık sulu ishalle devam eder. Kusma ve ateş genellikle ikinci gün içinde azalır, ishal 3-8 gün devam eder. Günde 10-20 kez bol sulu dışkılayabilir, içinde kan yoktur. Çok sayıda dışkılayan ve sıvı alımı az olan çocuklarda değişen derecelerde su kaybı bulguları ortaya çıkabilir, bu nedenle hastaneye yatış gerekebilir. Hatta böbrek tutulumu olabilir. Damar yolundan sıvı verilebilir. İlk enfeksiyonlar özellikle küçük bebeklerde ağır geçer. Pnömoni, menenjit, karaciğer, böbrek tutulumu yapabilir. Rotavirüs enfeksiyonu geçiren biri tekrar rotavirüs ile enfekte olduğunda yine hastalanabilir. Ancak tekrarlayan enfeksiyon daha hafif seyreder.

Anne sütünün koruyucu etkisi vardır

Enfeksiyon ılıman iklimlerde kış aylarında daha çok görülür. Özellikle iki yaş altındaki çocukları etkiler. İlk 3 ayda nadir olarak görülür. Anne sütünün koruyucu etkisi vardır. 5 yaş üzeri çocuklarda ise tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile daha az görülür.

Bol sıvı alımı çok önemli

Tanı dışkı tetkiki ile konulur. Tedavide amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymaktır. Bu nedenle bol su verilmeli, anne sütü alıyorsa emzirilmeye devam edilmelidir. Kusmayı engellemek için az ve sık beslenmelidir. Ateş varsa ateş düşürücü kullanılır. İshali durdurucu bir tedavi yapılmaz. Etken virüs olduğu için antibiyotiklerin etkisi yoktur, kullanılmaz.

Aşısı ağızdan uygulanıyor

Son yıllarda geliştirilen aşılar enfeksiyon oranlarını, ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları azalmaktadır. Bu aşılar 2,4 ve 6’ncı aylarda ağızdan uygulanır. Aşı dışında etkili bir korunma yolu yoktur. Sabunla el yıkama virüsü öldürmez ancak enfeksiyonun yayılmasını azaltır.

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