        RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'taki maden kazasına ilişkin uyarı

        RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'taki maden kazasına ilişkin uyarı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından yayıncı kuruluşların, acılı ailelerin mahremiyeti ve insan onuruna saygı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 02:01 Güncelleme: 17.02.2026 - 02:02
        Daniş'ten Zonguldak'taki maden kazasına ilişkin uyarı
        RTÜK Başkanı Daniş, NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, Kilimli ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, göçük altından yaralı olarak kurtarılanlara ise acil şifalar diledi.

        Daniş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

