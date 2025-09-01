RTÜK Başkanı'ndan Tele1 açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir." ifadesini kullandı.

Şahin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Birilerinin ekranlarda ve klavye başında, RTÜK'ü itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geldiklerini ve yargısız infaz yapmaya çalıştıklarını aktaran Şahin, yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacaklarının belli olduğunu vurguladı.

TELE1'E 5 GÜN GEÇİCİ YAYIN DURDURMA MÜEYYİDESİ UYGULANDI

Şahin, Tele1 Televizyonu'na ısrarlı yapıcı uyarılara rağmen 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulandığını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin, "Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım. Sizler için ilgili cezaya konu olan, '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.', 'Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hal ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.', 'Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi.' sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?" ifadelerine yer verdi.