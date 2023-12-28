RTÜK'ten Kızıl Goncalar'a ceza Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 'toplumun milli ve manevi değerlerine' aykırılıktan yüzde 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" paylaşımında bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı paylaşımında, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi. Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine 'toplumun milli ve manevi değerlerine' aykırılıktan Üst Kurul yüzde 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" ifadelerini kullandı.

Taşcı kurulun verdiği diğer cezaları şöyle aktardı: "Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle 'tarafsız' davranmadığı savıyla yüzde 3 idari para cezası verildi.

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Halk TV’ye 'terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde' sunulduğu iddiasıyla yüzde 3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası verildi.

SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle 'tarafsızlık' ihlali savıyla yüzde 3 idari para cezasına RTÜK oy çokluğuyla karar verdi.

RTÜK, Tele 1’e 'kişileri küçük düşürmekten' yüzde 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle yüzde 3, kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da 'suçluyu övmekten' yüzde 3 idari para cezasına karar verdi.

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı 'aşırı yoksulluk yok' sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurt dışına giden doktorlar için 'para' için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı 'küçük düşürmekten' kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.

TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle 'gizli ticari iletişim'den yüzde 3 idari para cezası verildi."