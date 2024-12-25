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        RTÜK'ten Narin Güran uyarısı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayet davasının yeni duruşmasına ilişkin, "İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:37
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        RTÜK'ten Narin Güran uyarısı
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        RTÜK Başkanı Şahin, Narin Güran cinayet davasının yarın gerçekleştirecek yeni duruşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        İlk soruşturma sırasında yayıncılık ilkelerini medyanın zorladığını belirten Şahin, “Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır” dedi.

        "SONUCU AKAMETE UĞRATACAK TUTUMLARDAN KAÇINILMASI ŞARTTIR"

        Dosyanın gizlilik kapsamında delillerinin ifşa edilmemesini belirten Şahin, “Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri” sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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