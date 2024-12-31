Ruben Amorim: Küme düşebiliriz

İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Newcastle United'a 2-0 yenilen Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KÜME DÜŞEBİLİRİZ"

Takımın küme düşme ihtimalinin olduğunu söyleyen Amorim, "Taraftarlarımıza karşı açık olmalıyız. Küme düşmemiz ihtimaller arasında. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız ancak bu sezon herkes için çok zor olacak. Buradan daha güçlü çıkabiliriz ancak savaşmak zorundayız. Bu durum gerçekten çok zor. Bu büyük kulübün tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyoruz." dedi.

14. SIRADALAR

Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Manchester United, 19 haftası geride kalan Premier Lig'de 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

Manchester United, küme düşme hattının 7 puan üzerinde bulunuyor.