İran'da yeni koronavirüs vakaları ve ölümler!

HABERTURK.COM

SON DAKİKA HABERİ - İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 19'a yükseldiği açıklandı. İranlı yetkililer ayrıca ülkede 44 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Ülkede daha önce 95 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Koronavirüs tespit edilenlerden biri de ülkenin Sağlık Bakan Yardımcısı'ydı.

RUHANİ: KARANTİNA GÜNDEMDE DEĞİL

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede 15 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulunan Ruhani, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır." diye konuştu.

Ülkede salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını aktaran Ruhani, "Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir." ifadesini kullandı.

Birkaç hafta içinde salgının üstesinden geleceklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili sunulan raporların "ümit verici" olduğunu dile getiren Ruhani, halka zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerde bulunmamalarını tavsiye etti.

Ruhani, Kovid-19 tespit kitlerinin Dünya Sağlık Örgütü yoluyla ülkeye getirildiğini aktararak, İran içinde de tespit kitlerinin üretimine başladığını kaydetti.

Ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının gizlendiğine ilişkin iddialara da değinen Ruhani, "Hiçbir şekilde mevcut rakamları ne azaltıyor ne de artırıyoruz." diyerek, hükümetin istatistikler üzerinde herhangi bir oynama yapmadığını vurguladı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

CORONAVİRÜS GELİŞMELERİ #link#https://www.haberturk.com/son-dakika-haberleri#SON DAKİKA HABERLERİ#normallink# BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ