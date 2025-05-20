Ruhsatsız 9 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı. Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi
Giriş: 20.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:49
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 9 ton kömür, 194 metre ray, 4 vagon, vinç, havalandırma ve 2 testere ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
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