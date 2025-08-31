Rumen şarkıcı Otilia, Yalova'da düğün yaptı

Rumen şarkıcı Otilia ile Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl kıyılan nikâhla evlendi.

Otilia ile Ali Karakaş, evlendikten bir yıl sonra düğün yaptı. Beyazlar içindeki gelinliğiyle göz kamaştıran Otilia'nın bir hayli mutlu olduğu görüldü. Çiftin yakın dostlarının ve ailesinin katıldığı düğünde, gelinliği ve dans performansıyla dikkat çeken Otilia, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, Otilia'nın kına yakıldığı esnada bir hayli heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.