Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, iki Rus avukat tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Şenel’in annesi Ayşe Şenel ise ‘eşim cezaevinde domuz eti nedeniyle yemek yiyemiyor, ilaçlarını alamıyor. Ona para gönderebilmek için tefecilerden borç aldık, bir borcu kapamadan, bir başka yere borçlanıyoruz’ diyor.



Türk turizmci Aziz Şenel 2014 yılında Rusya’da bir gece yarısı iş ortağıyla seyir halinde ilerlerken sivil araçtaki Rus istihbarat ajanları tarafından yolu kesilince endişe edip yoluna devam etmişti. Bir sonraki gün tekrar gittiği Novygorod kentinde tutuklanan Aziz Şenel, yargılandığı Moskova Yüksek Mahkemesi tarafından 7 yıl hapse mahkum edilmişti. Rus yargıçlar Aziz Şenel’i istihbarat ajanlarını darp etmekle suçlamıştı. Şenel 17 Mayıs 2016’da Moskova Yüksek Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahkeme duruşmaya katılmasına izin vermediği için videokonferansla savunmaya çalışmıştı. Ancak duruşmada tercüme krizi yaşanınca Şenel eşi Anastasia Şenel’le Türkçe konuştuğu sırada kadın savcının isteği üzerine sözlerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. Savcının gerekçesi ise Şenel çiftinin Türkçe konuşmasına terör propagandası yapma ihtimalleri olabileceği ve kötü planlar kurabilecekleri düşüncesiydi.



ALACAKLISI TUZAK KURDU İDDİASI

10 yıl önce Rusya’da tanıştığı Anastasia Şenel’le hayatını birleştiren iki çocuk babası Aziz Şenel 3 buçuk yıldır cezaevinde. Eşinin iddiasına göre Aziz Şenel’e olay gecesi Rusya’da yaşayan Türk alacaklısı tarafından sahte paralarla tuzak kuruldu. İddiaya göre Aziz Şenel’I borcunu ödemek için Novygorod kentine çağıran alacaklısı Şenel’e sahte para vermeye çalıştı, o anlarda ise Şenel’I bir gece önce yolda durdurmak isteyen Rus istihbarat ajanları tutukladı.



RUS GELİNİN ‘KOCAMI TÜRKİYE’YE GÖNDERİN’ İSYANI

Aziz Şenel’in olay gecesi kullandığı araçta yanında oturan kişi ise Şenel’in hem çok yakın arkadaşı hem de iş ortağıydı. Ancak Tuncay B. adlı kişi istihbarat ajanlarından korktuğu için o geceye dair mahkemede arkadaşı Şenel’in istihbarat ajanlarını darp etmediği yönünde tanıklık yapmadı. Şenel’i en çok yıkan da bu oldu. Bu süreçte Şenel’I hiç yalnız bırakmayan Anastaisa Şenel 3 buçuk yıldır Rusya-Türkiye arasında mekik dokuyor. Eşinin kalan cezasını Türkiye’de çekmesi için Rus makamlarına başvuru yapan Anastasia Şenel’in bu girişimi reddedildi. Eşi Aziz Şenel Moskova’da kapalı cezaevinden açık cezaevine alındı. Ancak cezaevi koşulları ve domuz etinden yapılan yemekler nedeniyle de böbrek rahatsızlığı yaşadı.



“TÜRKİYE’DEN İLAÇ PARASI YOLLUYORUZ”



Şenel ailesi yargılama sürecinde iki Rus avukat tarafından da dolandırıldı. İddiaya göre Aziz Şenel’I rüşvet karşılığında tahliye ettireceklerini söyleyen iki avukat Şenel’in ailesinden 300 bin dolara yakın para alıp, ortadan kayboldu. Eşinin serbest kalması için iki daire parası harcadıklarını söyleyen Anastasia Şenel yetkililerden yardım bekliyor: “Cezaevinin şartları gerçekten zor, eşim orada yemek yiyemiyor. Müslüman olduğu için domuz etini yiyemiyor. Sağlığı bozuldu, böbrek ve idrar yolları etkilendi. Cezaevinde ilaç alamıyor. Doktorun yazdığı ilaçları Silivri’deki ailesinin gönderdiği parayla almaya çalışıyor. Avukatlar tarafından dolandırıldık, çok paramız gitti. Rusya’da cezaevindeki kişiler suç işlemedikleri sürece cezalarının yarısını çektikleri takdirde erken tahliye olabiliyorlar. Bunun için de 6 ayda bir dilekçe yazmak gerekiyor. Ancak eşimin dilekçe tarihi yaklaştığında suçu olmadığı halde yatağı bile olmaya hücreye atıyorlar. Günlerce orada kalıyor. Türk elçiliklerinden yardım bekliyoruz”



AVUKAT PARASI İÇİN TEFECİLERE DÜŞTÜK

Şenel’in Silivri’de yaşayan annesi Ayşe Şenel oğluna yemek ve ilaç parası gönderebilmek için gözleme yapıp sattığını söylüyor: “60 yaşındayım, hala çalışıyorum. Oğluma buradan para göndermek için. Avukatlara çok para kaptırdık, tefecilerden borç aldık. Bir borcu kapamadan başka bir yere borçlanıyoruz. Cumhurbaşkanına, Dış İşleri Bakanı’na sesleniyorum, bize yardım etsinler. Oğlumun iki tane çocuğu var, para yetiştiremiyoruz, göndermezsek orada ne yiyip ne içecek? Yardım etsinler, benim yavrumu çıkarsınlar oradan”

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