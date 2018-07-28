Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, iki Rus avukat tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Şenel’in annesi Ayşe Şenel ise ‘eşim cezaevinde domuz eti nedeniyle yemek yiyemiyor, ilaçlarını alamıyor. Ona para gönderebilmek için tefecilerden borç aldık, bir borcu kapamadan, bir başka yere borçlanıyoruz’ diyor.
Türk turizmci Aziz Şenel 2014 yılında Rusya’da bir gece yarısı iş ortağıyla seyir halinde ilerlerken sivil araçtaki Rus istihbarat ajanları tarafından yolu kesilince endişe edip yoluna devam etmişti. Bir sonraki gün tekrar gittiği Novygorod kentinde tutuklanan Aziz Şenel, yargılandığı Moskova Yüksek Mahkemesi tarafından 7 yıl hapse mahkum edilmişti. Rus yargıçlar Aziz Şenel’i istihbarat ajanlarını darp etmekle suçlamıştı. Şenel 17 Mayıs 2016’da Moskova Yüksek Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahkeme duruşmaya katılmasına izin vermediği için videokonferansla savunmaya çalışmıştı. Ancak duruşmada tercüme krizi yaşanınca Şenel eşi Anastasia Şenel’le Türkçe konuştuğu sırada kadın savcının isteği üzerine sözlerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. Savcının gerekçesi ise Şenel çiftinin Türkçe konuşmasına terör propagandası yapma ihtimalleri olabileceği ve kötü planlar kurabilecekleri düşüncesiydi.
ALACAKLISI TUZAK KURDU İDDİASI
10 yıl önce Rusya’da tanıştığı Anastasia Şenel’le hayatını birleştiren iki çocuk babası Aziz Şenel 3 buçuk yıldır cezaevinde. Eşinin iddiasına göre Aziz Şenel’e olay gecesi Rusya’da yaşayan Türk alacaklısı tarafından sahte paralarla tuzak kuruldu. İddiaya göre Aziz Şenel’I borcunu ödemek için Novygorod kentine çağıran alacaklısı Şenel’e sahte para vermeye çalıştı, o anlarda ise Şenel’I bir gece önce yolda durdurmak isteyen Rus istihbarat ajanları tutukladı.
RUS GELİNİN ‘KOCAMI TÜRKİYE’YE GÖNDERİN’ İSYANI
Aziz Şenel’in olay gecesi kullandığı araçta yanında oturan kişi ise Şenel’in hem çok yakın arkadaşı hem de iş ortağıydı. Ancak Tuncay B. adlı kişi istihbarat ajanlarından korktuğu için o geceye dair mahkemede arkadaşı Şenel’in istihbarat ajanlarını darp etmediği yönünde tanıklık yapmadı. Şenel’i en çok yıkan da bu oldu. Bu süreçte Şenel’I hiç yalnız bırakmayan Anastaisa Şenel 3 buçuk yıldır Rusya-Türkiye arasında mekik dokuyor. Eşinin kalan cezasını Türkiye’de çekmesi için Rus makamlarına başvuru yapan Anastasia Şenel’in bu girişimi reddedildi. Eşi Aziz Şenel Moskova’da kapalı cezaevinden açık cezaevine alındı. Ancak cezaevi koşulları ve domuz etinden yapılan yemekler nedeniyle de böbrek rahatsızlığı yaşadı.
“TÜRKİYE’DEN İLAÇ PARASI YOLLUYORUZ”
Şenel ailesi yargılama sürecinde iki Rus avukat tarafından da dolandırıldı. İddiaya göre Aziz Şenel’I rüşvet karşılığında tahliye ettireceklerini söyleyen iki avukat Şenel’in ailesinden 300 bin dolara yakın para alıp, ortadan kayboldu. Eşinin serbest kalması için iki daire parası harcadıklarını söyleyen Anastasia Şenel yetkililerden yardım bekliyor: “Cezaevinin şartları gerçekten zor, eşim orada yemek yiyemiyor. Müslüman olduğu için domuz etini yiyemiyor. Sağlığı bozuldu, böbrek ve idrar yolları etkilendi. Cezaevinde ilaç alamıyor. Doktorun yazdığı ilaçları Silivri’deki ailesinin gönderdiği parayla almaya çalışıyor. Avukatlar tarafından dolandırıldık, çok paramız gitti. Rusya’da cezaevindeki kişiler suç işlemedikleri sürece cezalarının yarısını çektikleri takdirde erken tahliye olabiliyorlar. Bunun için de 6 ayda bir dilekçe yazmak gerekiyor. Ancak eşimin dilekçe tarihi yaklaştığında suçu olmadığı halde yatağı bile olmaya hücreye atıyorlar. Günlerce orada kalıyor. Türk elçiliklerinden yardım bekliyoruz”
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
AVUKAT PARASI İÇİN TEFECİLERE DÜŞTÜK
Şenel’in Silivri’de yaşayan annesi Ayşe Şenel oğluna yemek ve ilaç parası gönderebilmek için gözleme yapıp sattığını söylüyor: “60 yaşındayım, hala çalışıyorum. Oğluma buradan para göndermek için. Avukatlara çok para kaptırdık, tefecilerden borç aldık. Bir borcu kapamadan başka bir yere borçlanıyoruz. Cumhurbaşkanına, Dış İşleri Bakanı’na sesleniyorum, bize yardım etsinler. Oğlumun iki tane çocuğu var, para yetiştiremiyoruz, göndermezsek orada ne yiyip ne içecek? Yardım etsinler, benim yavrumu çıkarsınlar oradan”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.