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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya'nın füze saldırılarının ardından Ukrayna'da elektrik kesintileri yaşandı

Rus güçlerininin Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere pek çok şehrine düzenlediği füze saldırılarının ardından ülke çapında elektrik kesintileri yaşandı

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  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Rus güçlerinin kritik enerji altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehirler ve farklı yeri yerleşim yerleri karanlığa büründü.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri, ülkedeki sivil ve kritik altyapılara yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipro, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde elektrik ve su kesintileri meydana geldi.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Rus güçlerin düzenlediği saldırılarda özelikle elektrik altyapıların hedef alınması sonucu Ukrayna'nın diğer şehirleri gibi Dnipro kentinde de elektrik kesintileri yaşandı.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Nüfusu bir milyondan aşkın olan, Ukrayna'nın en büyük üçüncü kenti Dnipro'da sokaklar, caddeler ve evler karanlığa gömüldü.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde meydana gelen elektrik kesintileri dolayısıyla şehirler ve kasabalar karanlığa teslim oldu.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

    Yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kramatorsk şehrin sakinleri, elektriğin kesilmesi nedeniyle evlerinden karanlık sokaklara çıkmamayı tercih ediyor.

     

     
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü
  • Rus güçlerinin ardından Ukrayna karanlığa gömüldü

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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