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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikata başladı - Haberler
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Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikata başladı

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya ait savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı. Öte yandan, diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin, Rusya'yla kriz yaşayan Ukrayna'ya destek amaçlı yola çıkan 2 savaş gemisinin Karadeniz'e geçiş işlemi için yaptığı bildiriyi geri çektiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Rus savaş gemileri, Karadeniz'de tatbikata başladı - Haberler
Rus savaş gemileri Karadeniz'de!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'ya ait savaş gemilerinin, Karadeniz'de tatbikata başladığı bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Tatbikata uçak ve helikopterler de katılıyor.

RUSYA'DA ASKERİ GÜÇLERİN SAVAŞA HAZIRLIK DURUMUNA İLİŞKİN DENETİMLER

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde, Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ KARADENİZ'DEN GEÇMEYECEK

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD, Dışişleri Bakanlığı'na 2 hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook'un daha önce belirtilen tarihte Karadeniz'e geçiş yapmayacağına dair bilgi verdi.

BIDEN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 13 Nisan'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirmiş ve gerginliği azaltma çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sarsılmaz taahhüdünün altını çizdi. Biden, Rusya'nın bir anda, işgal altındaki Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasından doğan endişelerimizi dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı." bilgisi paylaşılmıştı.

Ayrıca Biden, Putin'e ABD ve Rusya'nın karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi tartışmak için gelecek aylarda üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi teklif etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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