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ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlar'dan geçişini iptal etti

Türk Boğazları'ndan Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlar'dan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal edildiği bildirildi.

ABD, savaş gemilerinin geçişini iptal etti! Son dakika haberleri
ABD, savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişini iptal etti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Diplomatik kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçili'ğinin, Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verdiğini kaydetti.

Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise söz konusu geçişler iptal edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı.

Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

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