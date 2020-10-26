İHA

Rusya’nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç satın aldı.

İHA'nın haberine göre aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu.

Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova’daki boş bir araziye götürdü.

Litvin, aracına benzin dökerken diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı. Rusya’da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı.

Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşlarının yardımıyla çalıştıran Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.

YALANCILIKLA SUÇLANDI

Fenomen Mihail Litvin, lüks aracını yaktığı anların görüntülerini milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin’i şov yapmakla suçladı.

Sosyal medya kullanıcıları Litvin’in söz konusu görüntüleri paylaşarak aracın değerinden daha fazla para kazanacağını savundu.

YouTube'da 5 milyona yakın abonesi bulunan Rus sosyal medya fenomeni, ülkenin en çok kazanan fenomenleri arasında bulunuyor.