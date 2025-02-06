Rus turistler 2024'te en çok Türkiye'ye seyahat etti - Turizm Haberleri

Rus turistler 2024'te en çok Türkiye'ye seyahat etti - Turizm Haberleri

Rus turistler 2024'te en çok Türkiye'ye seyahat etti Rus turistlerin 2024'teki yurt dışı seyahatlerinin önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 17,4 milyona çıktığı ve en çok Türkiye'yi ziyaret ettikleri bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 06.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:17 facebook

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