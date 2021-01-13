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Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Her yıl birçok ülke vatandaşı tarafından tatil için tercih edilen Antalya'yı geçen yıl ziyaret eden 3 milyon 512 bin 910 turistin 1 milyon 509 bin 648'ini Rusya'dan gelen misafirler oluşturdu

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde misafirlerine güven veren Antalya'yı geçen yıl ziyaret eden 3 milyon 512 bin 910 turistten 1 milyon 509 bin 648'ini Rusya'dan gelen misafirler oluşturdu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapılan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Antalya'yı geçen yıl 3 milyon 512 bin 910 turist ziyaret etti.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen kente, en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla 1 milyon 509 bin 648 turistle Rusya, 557 bin 765 misafirle Ukrayna, 346 bin 319 turistle Almanya, 211 bin 881 misafirle İngiltere, 90 bin 751 turistle Polonya oldu.

"REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2020'de büyük başarı ortaya koyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın önemine işaret eden Atmaca, şunları kaydetti:

"Türkiye, sağlıklı ve güvenli turizmle dünyaya örnek olacak çalışma ortaya koydu. Aldığımız tedbirler sayesinde misafirlerimiz memnun ayrıldı. Geçen yıla rekorlarla başlamıştık. Ancak hayatımızın en zor yılıydı, Kovid-19'u kimse beklemiyordu. Alınan tedbirlerle tesislerimiz açıldı. Sezonda misafirlerimize sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunduk. Her yıl olduğu gibi Rusya birinci plandaydı. Hem en yakın destinasyon hem de Ruslar Antalya'yı seviyor."

"RUSLARIN ANTALYA'YA ÖZEL İLGİLERİ VAR"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da salgına rağmen Antalya'nın turistlere başarılı şekilde ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Çok sayıda ülkeden turistin Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Kınay, "Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonu Antalya oldu. Rusların Antalya'ya özel ilgileri var. Türkiye'nin havasını, yemeğini, otellerini seviyorlar. Antalya gerçekten dünyanın en güzel, 'her şey dahil'in en iyi uygulandığı destinasyon. 'Her şey dahil' de Rusların en sevdiği sistem." ifadelerini kullandı.

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