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Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı

Washington Wizards forması giyen Russell Westbrook, 125-124 kaybettikleri Atlanta Hawks karşılaşmasında kariyerinin 182'inci "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunun yeni sahibi oldu.

Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Hawks'ın, konuk ettiği Wizards'ı tek sayı farkla yendiği maçta NBA rekoru kırıldı.

Sezonun 38. galibiyetini alarak konferansında 5. sırada yer alan Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, John Collins 28 sayı ve 8 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Clint Capela 22 ribaunt, 10 sayı ve 4 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 37. kez kaybeden konferans 10'uncusu Wizards'ta all-star Russell Westbrook 28 sayı, 21 asist ve 13 ribauntla kariyerinin 182. "triple double"ını yaparak Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu. Maçta Rui Hachimura 20, Robin Lopez 18, Ish Smith 16, Davis Bertans 15 sayıyla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

- Warriors galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'i 119-116 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 36. galibiyetine ulaşan konferans 8'incisi Warriors'ta 36 sayı, 6 asist ve 4 ribauntluk performans sergileyen Stephen Curry, üst üste 7. maçında 30 sayı barajını aştı. Jordan Poole 20, Kent Bazemore 19, Andrew Wiggins 14 sayı, Draymond Green ise 12 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 19. kez kaybetmesine rağmen 50 galibiyetle konferans liderliğini sürdüren Jazz cephesinde Jordan Clarkson 41 sayı ve 7 ribaunt, Bojan Bogdanovic 27 sayı ve 6 ribaunt, Rudy Gobert 10 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 125-124

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 102-111

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 115-110

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 146-125

Golden State Warriors-Utah Jazz: 119-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 140-129

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