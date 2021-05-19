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2'si avukat, 4'ü polis! Rüşvet operasyonu! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da alınan bilgiye göre, savcılığa başvuran iş adamı S.Ç., kendisiyle görüşen, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında yer aldığını, irtibatta oldukları polis memurlarıyla dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağlayacaklarını söyleyen iki avukatın, bunun karşılığında 100 bin dolar istediklerini öne sürdü.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre savcılığın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iddiaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, şikayet dilekçesinde isimleri yer alan Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu ve Avukat Yiğit Kazım Akalın ile 4 polis memurunu, rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.