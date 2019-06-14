Bilim insanları Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 40 bin yıl önce ölen bir kurdun kafası keşfetti.

Yakutistan Bilim Akademisi, kafadan alınan dokuları Japonya ve İsveç'te bulunan laboratuvarlara göndererek fosilin 40 bin yıllık olduğunu onaylattı.

Tirekhtyakh Nehri kıyılarında bulunan kurdun başının 41 santim olduğu açıklandı. Hayvanın bugünkü kurtlardan yüzde 25 daha büyük olduğunu ifade edildi. Ancak kurdun erkek ya da dişi olabileceğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Rusya Bilimler Akademisi'nde üst düzey araştırmacı olan Valery Plotnikov, hayvanın başının mamutlarla aynı zamanlarda yaşayan ve soyu tükenmiş bir kurt türüne ait olduğunu söyledi.

Daha önce bu kadar iyi bir şekilde korunmuş bir kurt kafası bulmadıklarını ekleyen Plotnikov, kulakları, dişleri, beyni ve dili bozulmamış hayvan fosilini 'benzersiz' olarak niteledi.

Yakutistan Bilimler Akademisi'nden Albert Protopopov ise iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı arttıkça bölgede benzer keşiflerin yapılabileceğini belirtti.

Öte yandan kurdun DNA'sının ilerleyen zamanlarda inceleneceği bildirildi.