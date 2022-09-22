Rusya'da kısmi seferberlik sonrası bilet kararı

Rusya'da tek yönlü uçuşlar, Putin'in 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emretmesinin ardından hızla tükendi.
Aviasales verilerine göre, Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye ve Ermenistan'a biletlere büyük ilgi gösterilirken, tek yönlü biletlerin tükendiği görüldü.
EYLÜL SONUNA KADAR UÇAK YOK
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot üzerinden Moskova - İstanbul arası seferlerde 28 Eylül'e kadar hiçbir uçak görünmüyor.
20 BİN TL'Yİ AŞAN FİYATLAR
Bununla birlikte 28 Eylül'den sonraki uçuşların fiyatının 20 bin TL'yi geçtiği dikkat çekiyor.
Bilet satın alınmak istediğinde ise sistemsel hata uyarısı vererek biletlerin alınamadığı görülüyor.
ERKEKLERE BİLET SATIŞI YASAKLANACAK
Washington Times'ın haberine göre, Kremlin'in Putin'in askeri seferberliğinden kaçmak isteyen askerlik çağındaki vatandaşların göçünü engellemek için yetişkin erkeklere bilet satmasını yasaklayacak.
Washington Times'ın Airlive.net'e dayandırdığı habere göre; Putin'in televizyonda 300 bin yedek askerin çağrıldığını duyurmasından birkaç saat sonra, Rusya Savunma Bakanlığı havayollarının 18 ila 65 yaş arasındaki erkeklere bilet satmasını yasaklamak için harekete geçti.
Site, alıcının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ülkeyi terk etmesine izin verildiğini gösteren yazılı bir kanıt sunmadıkça bu tür bilet satışlarının yasaklanacağını belirtti.
PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.
Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” dedi.
* Haberin görselleri DHA ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.
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