Putin'in törende giydiği kaban da yine gündem oldu. Sosyal medya üzerinde pek çok kişi Putin'in kabanının İtalyan Loro Piana olduğunu öne sürerken bir kısmı da kabanın Brunello Cucinello markasının olduğunu öne sürdü. Ürünlerin fiyatı 2760 Euro ile 5250 Euro arasında değişiyor.