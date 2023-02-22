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Savaşın 1. yıl dönümü öncesi on binlerce kişi stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın 1. yıl dönümü öncesinde Moskova'da düzenlenen mitingde on binlerce kişiye seslendi. Putin'in kabanı ise yine gündem oldu.

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  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da, savaşın 1. yıl dönümünün hemen öncesinde düzenlenen bir mitingde on binlerce kişiyi askerlere destek için 'Rusya' sloganları atmaya çağırdı ve Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini selamladı.
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Moskova'da 81 bin kişi kapasiteli Luzhniki Stadyumu'nda on binlerce kişi Putin'e destek amacıyla Rus bayrakları salladı ve marşlarını söyledi.
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Sahneye destekçilerinin alkışları eşliğinde çıkan Putin, askerler için "Kahramanca, cesurca, yiğitçe savaşıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

     

     
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Putin'in törende giydiği kaban da yine gündem oldu. Sosyal medya üzerinde pek çok kişi Putin'in kabanının İtalyan Loro Piana olduğunu öne sürerken bir kısmı da kabanın Brunello Cucinello markasının olduğunu öne sürdü. Ürünlerin fiyatı 2760 Euro ile 5250 Euro arasında değişiyor.
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Geçtiğimiz sene Kırım’ın ilhakının 8. yılı nedeniyle yine Lujniki stadında konser ve miting düzenlemişti.
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Yapılan etkinlikte Putin'in ülkesinin para birimiyle 1.5 milyon Ruble'ye yakın (yaklaşık 14 bin dolar) İtalyan Loro Piana palto giymesi gündem olmuştu. 
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Yaptırımlar nedeniyle Rusya tarihindeki en zor günleri yaşarken Putin'in lüks tercihte bulunması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

     

     
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    Araştırmaya göre 2021'de, ortalama bir Rus vatandaşın yıllık maaşı 678 bin Ruble'ye denk geliyordu.
  • Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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