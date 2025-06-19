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        Haberler Dünya Rusya'dan İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı | Dış Haberler

        Rusya'dan İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'e İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:45
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        Rusya'dan İsrail'e çağrı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail yönetimine İran'daki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunarak, Rus uzmanların çalıştığı Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

        Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Orta Doğu'da en tehlikeli seviyeye ulaşan gerginliğin sürdüğünü aktaran Zaharova, bu duruma İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek İran'a karşı saldırgan eylemlerde bulunmasının neden olduğunu kaydetti.

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        Zaharova, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Bu, bölgesel ve küresel güvenlik bakımından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu saldırıları sahte endişelerle haklı gösterme girişimleri utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zaharova, durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Zaharova, şunları kaydetti:

        "İsrail'in barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Bu uluslararası hukuk açısından yasa dışı, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor ve dünyayı nükleer felakete sürüklüyor. Bunun sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek. İsrail yönetimini, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimindeki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurmaya çağırıyor, Rus uzmanların çalıştığı Buşehr santralinin güvenliğinden endişe duyuyoruz."

        Şiddetin durdurulması, ateşkesin ve barışın sağlanması, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

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        Zaharova, ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya dahil olmaması konusunda uyardı.

        "Rusya-Ukrayna arasında yeni tur müzakerelerin tarihi yakında belirlenecek"

        Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerde sağlanan anlaşmaların uygulandığını belirten Zaharova, Ukrayna tarafına 6 bin askerin cenazesinin teslim edildiğini ve 2 bin 239 asker cesedini daha teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

        Zaharova, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takas sürecinin devam ettiğini, iade edilecek 339 Ukraynalı çocuğun yer aldığı liste üzerinde de çalışmaların başladığını dile getirdi.

        Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur müzakerelerinin yapılması konusuna değinen Zaharova, "Rus heyeti, 22 Haziran’dan sonra İstanbul’a gitmek için hazır olacak. Kesin tarih en kısa zamanda belirlenecek ve heyet temsilcileri tarafından bildirilecek." dedi.

        Zaharova, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna'nın birbirine teslim ettikleri memorandum taslaklarının istişare edileceğini kaydetti.

        Sözcü Zaharova, "Ukrayna'nın Afrika'da askeri faaliyetlerini yoğunlaştırarak, terör örgütlerini desteklemeye devam ettiğini ve ikinci bir cephe açmayı planladığını" söyledi.

        "ABD ile anlaşma, Danimarka'da nükleer silahın konuşlandırılması riskini artırıyor"

        Danimarka Parlamentosunun, ABD ile askeri savunma alanında anlaşmayı onayladığını anımsatan Zaharova, bu anlaşmaya göre, ABD'nin Danimarka topraklarında silahlı kuvvetlerini konuşlandırabileceğine dikkati çekti.

        Sözcü Zaharova, "Bu anlaşma, Danimarka'nın yükümlülüklerine aykırı olarak nükleer silahın konuşlandırılması riskini artırıyor. Bu, Baltık bölgesinde ve Avrupa'nın kuzeyinde gerginlik seviyesinin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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